【重磅快評】小英拜媽祖 防疫別說假話、神話和鬼話

新冠肺炎開始在台灣出現社區感染，進一步攪動人心。總統蔡英文上午到台北市松山慈祐宮參加護國禳瘟清醮法會祈福消災，並提到行政院今天通過《防疫特別條例》草案，宣示全面做好防疫準備。

每到選舉期間，拜廟蹭神明就成為候選人最重要的選舉行程；社會面臨重大衝擊時，政治人物更希望藉神明穩定人心。在疫情升高、人心惶惶之際，蔡英文既問鬼神安人心，當然也要表示有在問蒼生盡人力。

這場自十八日起為期三天的法會，松山慈祐宮邀來彰化南瑤宮、鹿港天后宮、新港奉天宮、北港朝天宮、西螺福興宮、大甲鎮瀾宮等六大「天上聖母」蒞壇建醮，為人民祈福消災。媽祖是台灣民間社會的重要信仰，如今疫情蔓延擴大，全台重要的媽祖大會師，展現了傳統信仰穩定人心的力量。

慈祐宮的清醮法會，邀請台北市長柯文哲擔任主祭官。柯文哲在法會首日一早就前往上香祈福；特別的是，他一反過去頻惹爭議的直白發言，只在臉書表示「上天開示，宜少說話、多做事，該去工作了。」

柯文哲有沒有「矯昭神旨」，只有天知、地知、柯知；但比起曾被批評「連神明都敢騙」的蘇貞昌，柯文哲至少在媽祖面前表現了難得的謙遜。

不過，防疫準備必須到位，因此「多做事」是對的；防疫準備與疫情資訊必須透明，因此「少說話」不一定對，但一定不能說假話，也不必說神話，更不要說鬼話。

口罩之亂，不就是政府牛皮假話被戳穿後引起的嗎？最初蔡英文和蘇貞昌都說口罩夠用，結果口罩工廠外的排隊人龍成為春節奇景；現在蔡英文也說防疫物資準備充足，她好像沒看到家長還在計算張羅孩子開學用的口罩。

台灣已出現二個感染源仍不明朗的確診案例，其中一例死後確診也標記了防疫的疏漏，但是不是社區傳播卻出現反覆和爭論。這不只是影響人心，更涉及防疫升級、防疫策略改變等問題。主政者還在極力為「社區感染」和「社區傳播」說文解字時，美國疾管中心（ＣＤＣ）卻認定台灣已經進入社區傳播階段。防疫不必講神話，難道美國ＣＤＣ是在製造假訊息？

從武漢台胞包機到陸配子女入境，人道與人權都遭到防疫政治隔離。台灣防疫的量能與安排可以透明討論，但防疫指揮官陳時中「沒有選擇台灣國籍，就要自己承擔」之類的說法，卻是十足的鬼話。蔡英文今早不是還上香祈求中國大陸來的媽祖普渡慈航，守護台灣，庇佑台民嗎？