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高思博：網路治國法所不容 新冠肺炎防疫亂糟糟

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
高思博批政府的新冠肺炎防疫亂糟糟。圖／高思博提供
高思博批政府的新冠肺炎防疫亂糟糟。圖／高思博提供

前立委高思博今天表示，新冠肺炎疫情持續，台灣受危害的現象也逐漸加重，他分析認為，政府目前許多涉及孩童的防疫作為，明顯受到網路治國的影響，牴觸了司法的孩童權益優先原則，有待導正。

高思博在臉書直播和廣播節目「爆爆台南」中，深入探討新冠肺炎疫情，他說，有關台灣和台南的熱門話題，除了醫療專業層面充滿了詭譎多變，社會領域則是明顯衝擊著孩童和基層產業的權益，政府卻未有積極有效的對策，有待各界重視關注。

他說，日前網路熱烈討論滯留武漢血友病童用藥問題，從普遍要求政府設法提供用藥或專機撤回台灣治療的呼聲，一夕之間竟轉變為撻伐的負面酸語，更導致整個撤退專機的政策卡關，癥結竟是病童的陸配母親被認網友抨擊不是「自己人」。

高思博表示，政府一開始的防疫準則是「自救再救人」，國人都能認同，但誰才是值得救的自己人，也正是第一班撤退專機搭乘者恰當與否的爭論焦點；病童母親留言感謝送藥，但沒提及台灣政府，就被網路視為不是自己人，極端排斥。

高思博指出，依法而論，自己人的基本定義當然是以國籍而定，如但今的爭議點是沒有完整居留資格者是否能搭專機返台。依照司法判例，是應以孩童的最佳利益為優先原則，也就是誰能照顧孩童，因此陸委會延伸出的「小明的故事」具體實踐司法精神，符合人道、人權的原則，但中央卻考量網路聲浪而駁回，相當可惜，令人不能忍受。

對於開學延後，高思博認為，已攪亂上班族家庭照顧孩童的步調，更連帶衝擊相關的產業，最明顯的是營養午餐的供應商和農產通路，例如台南農業局最近要求南科產商協助承受滯銷的農產品，大家都極度為難，「一場鋪天蓋地的瘟疫竟考驗著人性，絕對是各界始料未及的，只是無論如何都不該讓孩童的至高無上權益遭到無端捲入。」

高思博 專機 新冠肺炎

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