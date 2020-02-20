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郝龍斌：杜絕兩岸政治買辦 黨核心價值絕不可以改變

聯合報 / 記者王寓中／台北即時報導
郝龍斌重申要斷絕兩岸政治買辦，撕掉國民黨親共標籤。圖／聯合報系資料照片
郝龍斌重申要斷絕兩岸政治買辦，撕掉國民黨親共標籤。圖／聯合報系資料照片

國民黨下午舉辦立法實務研討會，特別安排黨主席補選候選人江啟臣、郝龍斌發表參選政見。郝龍斌重申要斷絕兩岸政治買辦，撕掉國民黨親共標籤，他並宣示，當選後將在黨章中明訂行為規範，違者將受最嚴厲的黨紀處理。

郝龍斌並明確定義，所謂的政治買辦是指：具有黨政職位、職權與影響力的黨員，在兩岸交流中，利用職位、職權與影響力，獲取個人私利，在立場上出現偏離核心價值、損及國家利益之行為。他對「政治買辦」深惡痛絕，無法接受。

郝龍斌說明他的三不、一沒有及一個堅持。一個堅持就是堅持守護高雄市、全力支持高雄市長韓國瑜

郝龍斌表示，韓國瑜是國民黨的總統候選人，不能因為挫敗就離開同志，放棄同志，國民黨好不容易贏回高雄市，背負了高雄市民很深的期待，身為黨主席，身為中國國民黨，只有一個任務，就是全力力挺韓國瑜，絕對不能讓韓國瑜被罷免。

郝龍斌並再度主動說明，有人質疑他歷任四屆副主席，難道不用為敗選離開嗎？憑什麼參選黨主席？

郝龍斌表示，在他的人生歷練中，他深深體會到，沒有挫折，就學不會生存；挫折讓他成長，挫折給了他更強的生命力。所以他要用科比•布萊恩所說的，「我可以接受失敗，但絕不可以接受放棄」和大家共勉。如果 孫中山總理碰到挫折就離開，根本就不會有中華民國。所以遭遇挫折不是要從隊伍離開，而是要轉化成更強的力量，幫助隊伍重新站起來、贏得勝利。

郝龍斌表示，國民黨要大破大立，更要堅持核心價值，國民黨的核心價值就是捍衛中華民國與堅決反對一切形式的台獨。中華民國是根據中華民國憲法所定義的國家，絕對不是民進黨蔡英文所定義的國家。

他表示，蔡英文總統主張台灣已經是一個主權獨立的國家，名字叫做中華民國，所以不必另行宣布獨立，這是借殼上市的隱性台獨，他絕不贊同。因為他選的是國民黨主席，立場很明確沒得商量；無論是法理台獨或是隱性台獨都堅決反對。

郝龍斌表示，改革不是全盤否定、連根拔起；是好的留下守護，壞的砍掉重練。黨的核心價值，絕不可以改變。

郝龍斌 國民黨 韓國瑜

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