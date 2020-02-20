民進黨團委員會分配 柯建銘：下周二做最後決定

立法院明日開議，民進黨團今舉行黨團大會，除了討論是否支持行政院所提「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，也就委員會進行抽籤。民進黨團總召柯建銘在會後表示，以內政、交通、經濟和衛環委員會最為熱門，都已經客滿，現在規畫等周一，各黨抽完籤後，再協調決定。

柯建銘指出，目前黨團內部，以內政、交通、經濟和衛環，4個委員會，黨團成員意願最高，紛紛8席「客滿」，未來處理原則，若有超額的情況發生則將抽籤決定，沒有抽中的立委則必須被分配到其他委員會。

不過柯建銘也強調，目前各委員會到底是有7席、8席，甚至9席的名額，都必須視周一各黨抽完籤，才可以有全盤、精準的了解，待周二立法院院會結束後舉行黨團大會，會再協調一次，若真的沒有共識，則抽籤處理。

柯建銘表示，有部分還是要黨團協調，希望盡量讓黨團成員，如他們所願，都能在擅長的委員會中發揮專業，組成有力的戰鬥部隊。

據了解，黨團會議今也針對黨團組織規程第8條及強制動員辦法第2條做修正，包括經黨團會議同意者可以擔任召委，以及因應黨團人數減少，未來乙級動員，4個委員中有3個必須到場。