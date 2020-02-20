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傅崐萁案引發黨內反彈 林榮德：應更重視多數人意見
國民黨在黨代理主席林榮德主導下，週二原要開中央考紀會審議無黨籍立委傅崐萁恢復黨籍案，但因可出席委員數無法達法定人數流會。林榮德下午受訪時仍宣示，還是會經過考紀會開會程序完成傅案，會議召開方式仍研究中。
至於是否在3月7日主席補選前完成，林榮德說，看這兩天考紀會作業，目前正在研究一個好的程序來完成這個工作。
對傅崐萁案引發黨內反彈，林榮德表示，這次傅案經過中常會23個常委連署支持，無異議通過，這是第一個前提，相對於「少數人的反彈」，應該要更重視多數人的意見。
林榮德說，傅崐萁案子爭議十幾年，從前主席吳伯雄、朱立倫，到現在郝龍斌與江啟臣兩個黨主席候選人都支持，基層黨員與青工會等很多人也贊成讓傅回黨，現在應該歡迎朋友回來，讓國民黨更壯大。
只不過考紀會前主委魏平政已因傅案請辭，後續考紀會會議召集不易。林榮德表示，召開會議方式還在內部研究中，但還是會經過考紀會開會程序完成這個工作。
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