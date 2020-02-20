吳斯懷書面質詢說蔡英文像慈禧宣戰 蘇貞昌：全民憤怒
國民黨立委吳斯懷最新書面質詢稿曝光，內容包括他認為近期蔡英文總統專訪時向對岸叫陣挑釁，宛若清朝慈禧太后向八國聯軍宣戰時的場景，「面對戰爭台灣真的準備好了嗎？」對此行政院長蘇貞昌今天回應，疫情嚴峻時，政府人民都在同心協力對抗，真的不願意看到有人還在講令全民憤怒的話，相當不妥，對疫情也沒有幫助。
吳斯懷發言引發綠營圍剿，不過吳斯懷表示，不需要回應這些情緒性的反應，他只是問政府，「真的準備好要戰爭嗎？」
根據台灣基進立委陳柏惟等人臉書公布的吳斯懷書面質詢內容，包括「蔡英文說她已經把戰爭準備好了，中共發動戰爭的代價將非常昂貴，問題是台灣面對戰爭的代價，是不是非常便宜？」、「本席嚴肅質疑蔡政府『我們真的準備好了嗎？』特向行政院提出質詢。」
吳斯懷則表示，不同陣營有不同的看法，不需要在意不同的意識形態，不需要回應這些情緒性的反應，他只是問政府，「真的準備好要戰爭嗎？」他希望的是兩岸能夠對話、和平穩定，書面質詢稿中已經把意思清楚表達了。
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