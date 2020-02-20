護照無法辨識「曾去中國」遭矮化 政院研擬技術性作法

我國日前遭包括義大利、菲律賓、模里西斯等國視為中港澳疫區，暫停台灣民眾入境。行政院發言人Kolas Yotaka今表示，菲律賓第一時間就是因為我國民眾護照無法顯示有沒有出入中國的資料，因此將我國列為中港澳疫區，因此行政院正研究如何透過技術性改變，護照或是入出境資料設計讓他國海關可以清楚辨識。

我國民眾持台胞證入境中國並不會有入境戳章，Kolas表示，現在拒絕台灣民眾入境的國家，有些國家檯面上的理由是遵守「一中原則」，但有些國家拒絕國人入境根本原因，在於台灣民眾持「台胞證」入境中國，導致其他國家無法從我國護照，判斷國人是否有中港澳旅遊史，基於防疫考量，因此拒絕台灣民眾入境，為避免其他國家日後採取相同措施，行政院已召開跨部會會議，討論如何在護照中，註記中港澳旅遊史。

Kolas說，如果不斷被誤認為中國的一部份，或是持台灣護照無法顯示過去沒有去過中港澳，或是去過的時間出入境無法顯示，過去大家看到相當多案例，將會研擬相關作法，以免我國國民受到不平等待遇。

Kolas指出，相關部會正在討論當中，如何透過技術性改變，無論護照或是入出境資料設計，讓他國海關清楚知道我國國民沒有入出中港澳，「我們防疫做得比中國好很多的前提下，（他國）不能任意以這些理由矮化我國國格、傷害我國國民。」

另外，針對持第二本護照的中國、香港及澳門人士恐成防疫破口，Kolas表示這也同步研擬中。