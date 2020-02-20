影／吳斯懷指蔡英文「像慈禧」 蘇揆批:令全民憤怒

行政院長蘇貞昌今天(20日)中午拜會立法院民進黨團，一見黨籍立委就連聲道恭喜，現場氣氛相當熱絡。針對國民黨立委吳斯懷書面質詢內容提及總統蔡英文挑釁大陸，「宛若慈禧太后向八國聯軍宣戰」，對此，蘇貞昌表示當疫情嚴峻時刻，真的不願意看到，還有人在這個時候說出這種令全民憤怒的話，直批吳斯懷相當不妥當，更強調這種說法對疫情沒有幫助。

行政院今天通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」草案，其中針對配合防疫隔離者將有生活津貼，至於津貼是否會高於17年前SARS期間的500元，蘇貞昌表示，相關細節及具體內容要等特別預算審議通過後，再向大家報告。同時蘇貞昌強調，不配合防疫者將會嚴查、法辦，也不會給予補助。