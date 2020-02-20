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多名新冠病人確診前數度就醫 基層醫人人自危瘋防護

拜神不隔離？南韓密集接觸千人的「新天地教會」防疫災難

影／吳斯懷指蔡英文「像慈禧」 蘇揆批:令全民憤怒

聯合報 / 記者王彥鈞 陳煜彬 潘姣琪 林雍琁／ 台北即時報導
國民黨立委吳斯懷書面質詢稿，抨擊總統蔡英文不該去挑釁大陸，行政院長蘇貞昌今天受訪時表示，在防疫嚴峻時刻，我們不願看到在這個時候，有人說出這種令全民憤怒的話、相當不妥。記者王彥鈞／攝影
國民黨立委吳斯懷書面質詢稿，抨擊總統蔡英文不該去挑釁大陸，行政院長蘇貞昌今天受訪時表示，在防疫嚴峻時刻，我們不願看到在這個時候，有人說出這種令全民憤怒的話、相當不妥。記者王彥鈞／攝影

行政院蘇貞昌今天(20日)中午拜會立法院民進黨團，一見黨籍立委就連聲道恭喜，現場氣氛相當熱絡。針對國民黨立委吳斯懷書面質詢內容提及總統蔡英文挑釁大陸，「宛若慈禧太后向八國聯軍宣戰」，對此，蘇貞昌表示當疫情嚴峻時刻，真的不願意看到，還有人在這個時候說出這種令全民憤怒的話，直批吳斯懷相當不妥當，更強調這種說法對疫情沒有幫助。

行政院今天通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」草案，其中針對配合防疫隔離者將有生活津貼，至於津貼是否會高於17年前SARS期間的500元，蘇貞昌表示，相關細節及具體內容要等特別預算審議通過後，再向大家報告。同時蘇貞昌強調，不配合防疫者將會嚴查、法辦，也不會給予補助。

蘇貞昌 行政院 疫情

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