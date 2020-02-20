新冠肺炎第24例確診 侯友宜：建議中央防疫一級開設

台灣新冠肺炎確診案例新增第24例，新北市長侯友宜、衛福部長陳時中今出席居家檢疫關懷中心成立記者會，侯友宜會中當面與陳時中建議，中央應該將防疫等級提升至一級開設，陳時中則回應，照著既定步驟。

侯友宜表示，第24確診的病例是在北部，據了解，該病例22號發燒、29號就醫，但到昨天才確診，時間長達29天，目前這個個案是沒有出國史、接觸史，所以這個案到底是怎麼樣染上武漢肺炎？中央還在做調查，但要想到最壞的狀況。

侯友宜表示，接下來面對學校開學、台商在清明節回來等，他建議中央必須要調整步伐，是否要用一級開設的方式，把各部會的力量全部集中。就像新北市居家檢疫關懷中心，必須要結合社會、警政、衛生、環保，當一級防疫開啟，各部會以及民間的力量可以全部動起來，要用這樣一個新型的、提升戰力的方式，面對北部以及中部個案確診，一定以「禦敵從嚴」來看待這件事情。

對此，陳時中表示，市長建議有它的道理，但中央會照著既定步驟，一步一步來走，至於第24例確診個案的相關細節，陳時中說，等下午召開記者會再跟各界報告。