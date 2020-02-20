快訊

最早發病者零接觸史 美媒質疑新冠肺炎可能源自實驗室事故

為績效而瘋狂：員警「騙票」的三種模式

聽新聞
test
0:00 / 0:00

江啟臣談罷韓：韓國瑜掛了 國民黨未來難以想像

聯合報 / 記者蔡佩芳/台北即時報導
國民黨主席補選參選人、立委江啟臣。報系資料照片。
國民黨主席補選參選人、立委江啟臣。報系資料照片。

國民黨主席補選參選人、立委江啟臣表示，罷免高雄市長韓國瑜案背後代表的象徵罷免國民黨，「韓國瑜掛了對國民黨不只扣分，接下來狀況可能很難想像。」韓國瑜是國民黨從政同志，責無旁貸，全力協助韓國瑜度過難關。

江啟臣中午接受Youtuber歷史哥專訪網路直播，談到罷韓一事。他認為當選黨主席面臨的重大政治挑戰就是罷韓，罷韓的背後隱含還包括針對國民黨，罷韓成功，被罷免的不只韓國瑜，還包括國民黨，韓國瑜作為國民黨從政同志，責無旁貸，必須全力協助他度過難關。

江啟臣說，罷免與選舉不同，需要釐清戰場，釐清不同策略。選舉的戰場是鼓勵大家投票，但罷免的戰場，若是被罷免的這一方，需要思考是否要讓人不出來投票。依照現在選舉罷免辦法，決定的關鍵是罷免的選票，以目前的門檻需要約57、58萬人出來投贊成罷免，不論整體投票狀況，只要這個門檻達成，罷免案就能成立，因此整個戰場的釐清與策略選擇上必須非常清楚。

以現在罷韓情況，國民黨要做的就是全力協助韓國瑜，把市政做到最好，讓民眾重新對韓有信心，對韓有信心就是對國民黨有信心；第二，國民黨把自己改革做好，雙方相輔相成，國民黨改革不成功如何協助韓國瑜，兩者一體兩面。任何人擔任黨主席都面臨這個挑戰，幫韓度過罷免就是幫國民黨，國民黨開啟正向改革就是幫韓。

江啟臣提到，希望大家捐棄私心，黨內每個人思索自己的未來要想到這一點，做出傷害黨的事情還能得到支持嗎。

江啟臣談到，國民黨讓人感覺老舊，不只觀念，連形式都是如此，國民黨要跟上時代，心態須跟著時代調整，如何與年輕人溝通與對話，不是不認同便用刪去法，改革不是把人切除，而是把不合時代的陋習切除。國民黨具投票權合格黨員中，40歲以下不到一萬人，僅約3%，未來最重要的是給青年參與、授權、競爭的機會。

國民黨 韓國瑜 罷免
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

韓國瑜撤告王浩宇、吳子嘉 高市府：無回應

小黃司機盼紓困 韓國瑜：全力助度難關

獨／韓國瑜遞狀撤告吳子嘉 原因：選後冤仇可一揭而過

幫韓度過罷韓危機 郝龍斌、江啟臣都力挺

相關新聞

蘇貞昌：20日起 販售點口罩配額加倍 200片變400片

針對口罩政策，行政院長蘇貞昌今在臉書上表示，隨著口罩產能穩定增加、新的口罩產線上線，同時也要為開學做好準備，本周四開始將...

蔡英文向WHO喊話：政治不該凌駕專業

對於參與世界衛生組織，蔡英文總統上午說，政治不該凌駕專業，無論是防疫經驗，醫療能力，以及協助整個區域的和平與繁榮，我國都有能力與意願做出更多貢獻，不該為了政治理由被排除在對話之外。

新冠肺炎第24例確診 侯友宜：建議中央防疫一級開設

台灣新冠肺炎確診案例新增第24例，新北市長侯友宜、衛福部長陳時中今出席居家檢疫關懷中心成立記者會，侯友宜會中當面與陳時中...

蘇貞昌拜會民進黨立委 盼新冠肺炎特別條例早日立法

行政院院長蘇貞昌上午主持行政院院會通過紓困條例後，中午隨即到立法院拜會民進黨黨團立委，尋求支持「嚴重特殊傳染性肺炎防治及...

江啟臣談罷韓：韓國瑜掛了 國民黨未來難以想像

國民黨主席補選參選人、立委江啟臣表示，罷免高雄市長韓國瑜案背後代表的象徵罷免國民黨，「韓國瑜掛了對國民黨不只扣分，接下來...

韓國瑜撤告王浩宇、吳子嘉 高市府：無回應

高雄市長韓國瑜在競選總統期間，因「王小姐」事件，狀告民進黨桃園市議員王浩宇、美麗島電子報董事長吳子嘉等人，但今傳出韓國瑜...

立院21日開議 宣讀參與WHO朝野黨團共同聲明

立法院新會期21日開議，院會將宣讀朝野黨團共同聲明，呼籲WHO應仔細聆聽國際社會的正義聲音，遵守專業中立，儘速尋求適當模...

謝世傑回鍋環保局長 許添財人馬獲黃偉哲重用

台南市政府小內閣從去年底陸續有異動，繼新聞處長蘇恩恩於本月回鍋市府之後，台南市長黃偉哲今天證實環保局長將由前市長許添財任...

外交部：獲日方許可 專機21日下午飛日本接人

停靠日本橫濱的郵輪「鑽石公主號」結束隔離期，開始讓民眾下船。外交部發言人歐江安表示，已接獲日方的包機許可，專機預定21日...

政院推「防疫隔離假」 無法支薪可向政府要補償

行政院會今通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」草案，共18條文，預算規模600億，若順利獲立法院通過，預計3...

蔡英文出席「松山慈祐宮護國禳瘟清醮法會」

蔡英文總統上午出席「松山慈祐宮護國禳瘟清醮法會」，祈求新冠肺炎延燒下能國泰民安，她也表示防疫物資充裕請國人放心。

環團送火大米 祝賀新科立委

地球公民基金會上午在立法院大門口舉行「 農地違章工廠火大米新科立委火大禮 」記者會，呼籲立法院諸位委員代替稻米監督經濟部...

熱門新聞

我新增一新冠肺炎確診病例 60歲女性無接觸史、近2年未出國

新冠肺炎死前「逐漸窒息」超痛苦！醫曝：全程清醒慘叫、肺大量黏液

我再增一新冠肺炎確診 死亡個案妹妹也遭感染

全球疫情地圖／鑽石公主號出現死亡首例 南韓單日暴增31例

美CDC認定 台灣出現新冠病毒社區感染

鑽石公主號乘客下船「送車站就地解散」 網友：日本政府哪來勇氣？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。