江啟臣談罷韓：韓國瑜掛了 國民黨未來難以想像

國民黨主席補選參選人、立委江啟臣表示，罷免高雄市長韓國瑜案背後代表的象徵罷免國民黨，「韓國瑜掛了對國民黨不只扣分，接下來狀況可能很難想像。」韓國瑜是國民黨從政同志，責無旁貸，全力協助韓國瑜度過難關。

江啟臣中午接受Youtuber歷史哥專訪網路直播，談到罷韓一事。他認為當選黨主席面臨的重大政治挑戰就是罷韓，罷韓的背後隱含還包括針對國民黨，罷韓成功，被罷免的不只韓國瑜，還包括國民黨，韓國瑜作為國民黨從政同志，責無旁貸，必須全力協助他度過難關。

江啟臣說，罷免與選舉不同，需要釐清戰場，釐清不同策略。選舉的戰場是鼓勵大家投票，但罷免的戰場，若是被罷免的這一方，需要思考是否要讓人不出來投票。依照現在選舉罷免辦法，決定的關鍵是罷免的選票，以目前的門檻需要約57、58萬人出來投贊成罷免，不論整體投票狀況，只要這個門檻達成，罷免案就能成立，因此整個戰場的釐清與策略選擇上必須非常清楚。

以現在罷韓情況，國民黨要做的就是全力協助韓國瑜，把市政做到最好，讓民眾重新對韓有信心，對韓有信心就是對國民黨有信心；第二，國民黨把自己改革做好，雙方相輔相成，國民黨改革不成功如何協助韓國瑜，兩者一體兩面。任何人擔任黨主席都面臨這個挑戰，幫韓度過罷免就是幫國民黨，國民黨開啟正向改革就是幫韓。

江啟臣提到，希望大家捐棄私心，黨內每個人思索自己的未來要想到這一點，做出傷害黨的事情還能得到支持嗎。

江啟臣談到，國民黨讓人感覺老舊，不只觀念，連形式都是如此，國民黨要跟上時代，心態須跟著時代調整，如何與年輕人溝通與對話，不是不認同便用刪去法，改革不是把人切除，而是把不合時代的陋習切除。國民黨具投票權合格黨員中，40歲以下不到一萬人，僅約3%，未來最重要的是給青年參與、授權、競爭的機會。