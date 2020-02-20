謝世傑回鍋環保局長 許添財人馬獲黃偉哲重用

台南市政府小內閣從去年底陸續有異動，繼新聞處長蘇恩恩於本月回鍋市府之後，台南市長黃偉哲今天證實環保局長將由前市長許添財任內的環保局長謝世傑接任，許系人馬先後受黃偉哲重用，格外引人注目。

黃偉哲表示，謝世傑在許添財任內表現優現，曾擔任環保局長、秘書長，行政經驗相當豐富，且有改革魄力，目前正值新冠肺炎抗疫的非常時期，衛生環保的防疫工作極為重要，像是口罩焚化量大幅增加、加強環境衛生防線等，希望能藉此借重謝世傑的專長。

謝世傑91年由許添財從台北延攬擔任南市環保局長，任內推行垃圾不落地等多項重要環保政策，讓台南市的環保績效，從全台各縣市倒數第3名躍升到全國前3名，92年環保局並因此獲得行政院品質獎中的「整體獎」。