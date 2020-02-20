居家檢疫今天就要解除 昨天卻外出買便當遭舉發
屏東縣1名來自澳門的學生本月6日入境後，即被要求居家檢疫，原本今天就滿14天要解除管制，但防疫單位透過手機定位追蹤，卻發現他昨天擅自外出買便當，當地鄉長獲報後一度率眾前往查訪，衛生局表示今天已收到舉發單，後續會依違反傳染防治法裁處。
屏東縣衛生局副局長張秀君表示，屏東縣到昨天為止，居家檢疫者有448人，目前並沒有確診個案、也沒有開罰個案，這名學生可能因用餐問題外出買便當，已由民政處協助解決用餐問題，後續會視情節告誡或開罰，她提醒居家檢疫者切勿趴趴走，以免被開罰。
據了解，這名來自澳門的學生在本月6日入境後，已在學生宿舍「居家檢疫」，原本今天就要解除管制，昨天防疫單位透過手機定位追蹤，發現當事人可能離開宿舍，地方人士嚇了一大跳，鄉長立刻帶隊前往，同時向衛生單位舉發。
依「傳染病防治法」第58條、69條規定，居家檢疫者如果違反相關規定，可裁處1萬以上15萬元以下罰鍰。
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