外交部：獲日方許可 專機21日下午飛日本接人

停靠日本橫濱的郵輪「鑽石公主號」結束隔離期，開始讓民眾下船。外交部發言人歐江安表示，已接獲日方的包機許可，專機預定21日下午從台北起飛，前往羽田機場，目標在當天晚上將船上我國籍民眾接回。

鑽石公主號結束14天隔離，船上乘客經過篩檢呈現陰性、且無發燒呼吸道症狀者，依年長者優先原則，從19日起依序下船，我國人昨天已有5人下船，今天午後預計可望再增加6至8人能順利下船。駐日代表謝長廷率代表處同仁，連續兩日到橫濱碼頭等候下船國人。駐日代表處將先下船國人接到飯店安置，待所有篩檢呈現陰性的國人都順利下船後，21日將人接回台灣。

歐江安上午在外交部例行記者會中說明，船上有22名我國籍乘客、2名郵輪員工，目前掌握2名郵輪員工中有1人希望搭乘專機回台，加上又掌握到1名雙重國籍的國人也有意搭乘。扣除5名確診在日本醫院治療者，我方當然希望接回船上有意回台的19人，但最後搭機人數必須要視能否通過篩檢陰性順利下船。

歐江安表示，專機上的防疫需求進行一系列安排，會採取高規格防疫措施，完全尊重並配合防疫中心的指示辦理。國人在搭乘專機回台後，進入我國國土，必須按照我國標準來做。外交部與日方一直保持著密切協調，並持續與船上隔離中，還有住院的國人，保持密切的聯繫。