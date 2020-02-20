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謝長廷打卡：我已經在碼頭 盼今天接到7國人

聯合報 / 記者蔡佩芳/台北即時報導
駐日代表謝長廷連續兩天前往碼頭等待通過篩檢下船的國人。圖片取自謝長廷臉書。
駐日代表謝長廷連續兩天前往碼頭等待通過篩檢下船的國人。圖片取自謝長廷臉書。

駐日代表謝長廷在臉書打卡，表示自己現在已經在碼頭，今天希望至少能接到7名國人下船。

鑽石公主號結束14天隔離，船上乘客經過篩檢呈現陰性、且無發燒呼吸道症狀者，依年長者優先原則，從19日起依序下船，我國人昨天已有5人下船，今天午後預計可望再增加6至8人能順利下船。駐日代表處將先下船國人接到飯店安置，待所有篩檢呈現陰性的國人都順利下船後，21日將人接回台灣。外交部發言人歐江安今早在例行記者會表示，已接獲日方的包機許可，專機預定21日下午從台北起飛，前往羽田機場，目標在當天晚上將船上我國籍民眾接回。

謝長廷剛在臉書打卡，表示自己已經在碼頭等候。他提到，昨天深夜，一位80多歲的男性透過LINE傳訊息給他，提到「我剛接到下船通知，我要回家了！回去我的台灣，我母親的懷抱！！」、「有今天的喜悅要感謝你們！」。這名國人五天前就檢測，一直等不到通知，擔心是確診感染，從LINE的文字中可以感受到對方興奮與快樂的心情，讓他也隨喜，但也想到還不能回去的人的感受。

謝長廷說，一位確診的W女士現在在醫院治療中，一直渴望能夠驗出陰性結果趕上這班包機，但每次通知都令她哀傷；一位J先生的太太確診陽性，但並沒有任何症狀，他幾近哀求希望包機能把她載走，但這與中央防疫中心的指示不合，所以只能婉拒，這種壓力對她們的健康當然很不利，所以必須耐心的安慰鼓勵，也適時反映她們的意見，希望有助她們的健康，即便可能會有些反彈意見，也算幫忙她們分攤壓力。未來這些留在日本治療的人，也是駐外使館要關心的對象。

謝長廷 碼頭 LINE
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