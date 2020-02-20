政院推「防疫隔離假」 無法支薪可向政府要補償

行政院會今通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」草案，共18條文，預算規模600億，若順利獲立法院通過，預計3月可上路。未來受檢疫隔離者可請「防疫隔離假」，雇主若願意支薪，得自當年度營利事業所得額中減除該薪資金額的百分之二百，而無法支薪者例如自營者，可在2年內向政府申請補償。

新冠肺炎疫情持續，我國受檢疫隔離者也日益增加，在野黨同聲呼籲，隔離檢疫期間應有津貼，行政院版則推出「防疫隔離假」，明訂民眾若配合居家隔離、居家簡易、集中隔離或是集中檢疫者，任職機構應給予防疫隔離假，不得視為曠職、強迫以事假替代等等，亦不得扣發全勤獎金、解僱或為其他不利之處分；另外，家屬為照顧生活不能自理之受隔離者、檢疫者而請假者亦適用。

而未能支領薪資者，得在2年內申請補償，若營利事業給付員工依請假期間薪資，該薪資金額的百分之二百，得自當年度營利事業所得額中減除。

政委羅秉成解釋，防疫隔離假將由政府負責補償，金額部分等細節將由衛福部訂之，原則是公平、資源合理分配，以及是否有規則性排除事由，主要是合理補償人身自由受限制，不是津貼，也非公假，若用公假處理，將變成雇主要付薪水，這樣除了無法納入自營者，也不公平。

另外，先前推出期間限定的防疫照顧假共14天，法案也明訂雇主若願意支薪，得自當年度營利事業所得額中減除該薪資金額的百分之二百。