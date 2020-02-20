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政院拍板新冠肺炎特別條例 27日提特別預算

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
行政院長蘇貞昌。本報資料照片
行政院長蘇貞昌。本報資料照片

行政院會今通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」草案，行政院長蘇貞昌在行政院會表示，盼立法院朝野早日完成立法程序，他也表示，行政院27日將提出規模新台幣600億元的特別預算，送立法院審議。

「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」草案，共18條文，預算規模600億，若順利獲立法院通過，預計3月可上路，遭隔離檢疫者將有補償、受衝擊的產業可獲貸款展延等解方，紓困期達一年半。

蘇貞昌表示，為防堵武漢肺炎疫情蔓延，持續提升各項防疫作為、充實所需設備與物資，並對受影響而發生營運困難之產業，提供相關紓困及振興措施，以降低其損失，協助產業復甦，因此制定本特別條例草案。

蘇貞昌表示，特別條例三讀通過後，政府2周內即會完成相關作業程序辦理發布，行政院也會於27日的行政院會提出特別預算，送立法院審議，希望能發揮即時雨的功能，相挺產業度過難關。

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