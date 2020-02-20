農地工廠燒出汙染「火大米」民團贈立委火大禮

去年8月彰化農地違章工廠大火，造成農田遭到火災落塵及搶救廢水汙染，居民擔心這些鄰田種出的稻米被收購成公糧或大宗米，將成學生營養午餐被吃下肚，因而向地球公民基金會陳情，公民團體日前發起集資，收購這些恐遭汙染米，並將這一包包「火大米」送給新科立委、經濟部、彰化縣府官員等，作爲火大禮。

地球公民基金會今天在立法院前舉行「農地違章工廠火大米、新科立委火大禮」記者會。副執行長蔡中岳說，《工廠管理輔導法》去年通過後，去年光是彰化縣就有至少十五起違章農地工廠大火，前幾天桃園龜山也發生一起，顯見政府對違章工廠管理鬆散。

蔡中岳說，目前全台約有13萬間違章工廠，去年修法通過之後，不僅尚未公告，連子法仍未有周全的相關配套，以去年的彰化工廠大火為例，鄰田種出來的稻米，儘管重金屬未超標，但來自大量落塵、硫化物的風險，恐讓農業生產、糧食安全及人民健康，暴露在農地違建工廠的工安風險中。研究專員吳沅諭也提到，目前《工輔法》並未提到工廠外部的成本風險評估及救濟措施，讓農民求助無門。

地球公民基金會與消防員工作權益促進會今天也提出五點訴求，包括《工輔法》應增修公民訴訟條文；中央儘快公告《工輔法》，督促縣市政府儘速完成中、高汙染違章工廠遷廠規劃及時程；若有違章工廠失火波及鄰田稻米，應由縣市政府統一以公糧價格收購，並寄給縣市民代，要求不可再濫權關說。

公民團體也要求，違章工廠發生大火後，縣市政府應代位清除消防餘燼，避免鄰田二度汙染，並向業者求償消防廢水、落塵的汙染整治費用，負擔周邊居民自主避難的住宿與交通費用，經濟部也應針對「特定工廠」，會同消防等公安單位制定防災計畫與配套。