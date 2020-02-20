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防疫高標準 鄭文燦：1個人確診，學校就停課

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
鄭文燦今天安排一連視察109年中小學聯合運動大會，確認防疫工作。圖／桃園市政府提供
鄭文燦今天安排一連視察109年中小學聯合運動大會，確認防疫工作。圖／桃園市政府提供

25日就要開學，各縣市因應新冠肺炎停課標準不一，桃園市長鄭文燦今天說，停課標準要建立起來，「一個人確診，學校就要停課」，他認為新冠肺炎感染風險較高，跟一般流感不一樣，他認為要全校停課比較好，因為確診者不只會待在班級裡頭活動，也會到公共空間活動。

桃園市教育局指出，中央流行疫情指揮中心剛發布「校園因應「嚴重特殊傳染性肺炎」(武漢肺炎)疫情停課標準」，高中以下學校1班有1名師生確診即全班停課、1校有2名以上師生確診就該校停課，1鄉鎮市區有3分之1學校全校停課，該鄉鎮市區停課，桃市將遵照中央規範辦理。

鄭文燦今天安排一連視察109年中小學聯合運動大會、產後護理之家、健保特約藥局、電影院與賣場等地的相關防疫工作，他說，「希望防疫沒有死角，沒有漏網地方」，希望每個場所做防疫整備，避免社區感染。

鄭文燦也說，針對產業紓困，樂見中央將民宿納入紓困，另針對居家隔離與居家檢疫要適當補貼，讓照顧家人有相當支持，因為桃園已有三千多人進行居家檢疫，因為檢疫長達14天也就是半個月，對策都是對的，高標準防疫是度過疫情最好方式。

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