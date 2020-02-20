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鑽石公主號香港首包機106人8時半抵港

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
香港保安局長李家超表示，首批接載106名日本「鑽石公主號」郵輪香港乘客的包機，上午8時半抵達香港國際機場。取自星島日報
香港保安局長李家超表示，首批接載106名日本「鑽石公主號」郵輪香港乘客的包機，上午8時半抵達香港國際機場。取自星島日報

首批接載106名日本「鑽石公主號郵輪香港乘客的包機，上午8時半抵達香港國際機場。

包機抵港時，多輛旅遊巴已駛到停機坪準備，相關工作人員穿上保護衣、頭套、口罩及面罩等裝備，警方在場戒備。

香港保安局長李家超表示，包機上有106名香港居民，當中88人持香港特區護照、18人持其他國家護照，全部經日本當局檢測，對新型冠狀病毒結果呈陰性。

首批106名港人隨即被送到位於沙田火炭的駿洋邨，接受強制檢疫14日。

香港政府新聞處表示，首批包機未能接走鑽石公主號」郵輪上所有港人，會準備第三班包機。

據統計，郵輪上有352名香港居民，有53名在郵輪上確診，有230名港人願意乘搭包機回港。首批載回106名。

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