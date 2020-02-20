鑽石公主號香港首包機106人8時半抵港
首批接載106名日本「鑽石公主號」郵輪香港乘客的包機，上午8時半抵達香港國際機場。
包機抵港時，多輛旅遊巴已駛到停機坪準備，相關工作人員穿上保護衣、頭套、口罩及面罩等裝備，警方在場戒備。
香港保安局長李家超表示，包機上有106名香港居民，當中88人持香港特區護照、18人持其他國家護照，全部經日本當局檢測，對新型冠狀病毒結果呈陰性。
首批106名港人隨即被送到位於沙田火炭的駿洋邨，接受強制檢疫14日。
香港政府新聞處表示，首批包機未能接走鑽石公主號」郵輪上所有港人，會準備第三班包機。
據統計，郵輪上有352名香港居民，有53名在郵輪上確診，有230名港人願意乘搭包機回港。首批載回106名。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言