抗疫專家會議／司徒惠康：國衛院多管齊下研發藥及疫苗

聯合報 / 記者韋麗文／台北即時報導
聯合報系舉行「抗疫世紀挑戰─從SARS到新冠肺炎」專家會議，國衛院副院長司徒惠康以「治療藥物與疫苗進展」，說明國衛院最新研發現況。記者潘俊宏／攝影
聯合報系舉行「抗疫世紀挑戰─從SARS到新冠肺炎」專家會議，國衛院副院長司徒惠康以「治療藥物與疫苗進展」，說明國衛院最新研發現況。記者潘俊宏／攝影

對抗新冠肺炎，許多人將期盼放在藥物及疫苗研發，國家衛生研究院副院長司徒惠康坦言，雖然全球都想盡快找出疫苗和藥物，但考量疫苗用於人體，必須注意生物安全性，所以研發勢必需要較多的時間；但藥物部分，甚至過去抗煞及治療流感等基礎，國衛院已篩選出二百多種藥物，即將著手動物實驗。 

聯合報舉行「抗疫世紀挑戰─從SARS到新冠肺炎」專家會議，司徒惠康以「治療藥物與疫苗進展」，說明國衛院最新研發現況。

他指出，國衛院已經多管齊下，希望可以迅速可抑制新冠肺炎之藥物，除了篩選出二百多種藥物即將著手動物實驗，也積極投入美國吉立亞藥廠（Gilead Science）「瑞德西韋（Remdesivir）」的合成，預先演練合成步驟，以防範疫情爆發時之國家所需。

司徒惠康指出，新冠肺炎與SARS都屬於冠狀病毒，國內歷經SARS的衝擊後，已經建置相關可能藥物，現在正從抗SARS的藥物，挑選出二百多種目標藥物，並使用疾管署已經成功分離的新冠肺炎病毒株，進行貓與豬的動物實驗。

此外，運用人工智慧藥物分析與藥效預測系統，針對美國FDA核可用藥物共2684個，與天然物93514筆進行篩選，搜尋可能抑制新冠肺炎的藥物。

由於抗伊波拉病毒的藥物瑞德西偉似乎具有治療新冠肺炎的潛力，美國與中國已經針對該藥分別進行實驗。在此同時，國衛院生技與藥物研究所的藥物加值創新研發中心也預先演練瑞德西偉的合成步驟，透過五個合成步驟，目標是當大規模疫情發生時，國內可以自產公克級的瑞德西偉。

在疫苗部分，國衛院目前正全力投入合成胜肽疫苗開發，順利即可在兩個月得到結果，往臨床試驗前進。同步也推動重組病毒疫苗、DNA疫苗及次單位疫苗開發，預計這些平台技術可以在三至五個月取得動物實驗結果並驗證其效果，由其中選定最佳的疫苗進行產程開發，順利情況下可於半年內進入臨床前試驗及臨床人體試驗。同時，國衛院也已經跟國內疫苗廠商密集開會與討論，協助疫苗之開發。

過去為了預防SARS，國衛院存有廿多株的單株抗體，如今新冠肺炎與SARS非常相近，過去為SARS生產的單株抗體是一種治療性抗體，未來針對新冠肺炎的診斷與治療上，也可發展新產品。

聯合報健康事業部舉行「抗疫世紀挑戰-從SARS到新冠肺炎」專家會議，副總編輯洪淑惠（右起）與台灣兒童感染醫學會理事長李秉穎、台大副校長張上淳、疾管署署長周志浩、中研院院士賴明詔、前疾管局長蘇益仁教授、國衛院副院長司徒惠康、長庚兒童感染科醫師黃玉成一起座談。記者潘俊宏／攝影
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聯合報健康事業部舉行「抗疫世紀挑戰-從SARS到新冠肺炎」專家會議，副總編輯洪淑惠（右四）昨天與疾管署署長周志浩（右三）、台大副校長張上淳（右二）、台灣兒童感染醫學會理事長李秉穎（右一）、中研院院士賴明詔（左四）、前疾管局長蘇益仁（左三）教授、國衛院副院長司徒惠康（左二）、長庚兒童感染科醫師黃玉成（左）一起座談。記者潘俊宏／攝影
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