抗疫專家會議／張上淳 新冠病毒恐常態化 防疫保持彈性

聯合報 / 記者李樹人楊雅棠／台北即時報導
聯合報舉行「抗疫世紀挑戰─從SARS到新冠肺炎」專家會議，台灣大學副校長張上淳就「從抗SARS到抗武漢新冠──台灣的因應」，提出建議。記者潘俊宏／攝影
聯合報舉行「抗疫世紀挑戰─從SARS到新冠肺炎」專家會議，台灣大學副校長張上淳就「從抗SARS到抗武漢新冠──台灣的因應」，提出建議。記者潘俊宏／攝影

新冠肺炎疫情持續延燒，重創全球經濟，人心惶惶，曾經率領抗煞團隊、時任副總指揮官，現為台灣大學副校長張上淳表示，參考日本、新加坡等傳染模式，台灣未來恐難以避免出現社區感染，甚至成為常態化。因此，現階段國內防疫重點為「圍堵」，應逐漸轉為「減災」。

聯合報舉行「抗疫世紀挑戰─從SARS到新冠肺炎」專家會議，張上淳就「從抗SARS到抗武漢新冠──台灣的因應」，提出他的建議。

如何「減災」？張上淳說，面對不同疾病，依據疾病特性應採用不同的戰術，例如SARS在患者發燒前沒有感染力，因此透過發燒篩檢可及早發現病患，但目前國內新型冠狀肺炎個案中，大多數症狀均屬輕度、中度，許多人發燒表現不明顯，僅短暫發燒，體溫就降下來，但仍有肺炎症狀。

張上淳估計，應有許多感染者在沒有任何治療的情況下，就已經退燒，或被視為疑似流感個案，服用了克流感而退燒，這些可能成為防疫漏洞。因此，防疫篩檢作工已經有所改變，目標對象不能只鎖定發燒患者，擴大篩檢及通報條件有其必要性。

從生物學演化角度，新冠病毒相當成功，SARS病毒則是失敗許多，因為SARS患者發燒後才具有傳染力，且致率高，當患者死亡，病毒自己也無法生存，無法繼續擴散下去。

張上淳表示，從日本、新加坡等地疫情變化來看，這次新冠病毒相當聰明，屬於成功的病毒進化演變，許多感染者無症狀，只是短暫發燒，卻可能繼續傳染給別人，遠比SARS還要聰明。

張上淳舉例，在這次確診個案中，最特別的是一家四口從香港轉機至義大利旅遊的感染家庭感染案例，媽媽先確診，接著是爸爸，然後是輕微咳嗽的大兒子，最令人意外的是小兒子完全沒有症狀，但在台大醫療團隊堅持下，讓他接受篩檢，就在媽媽確診後的五、六天，篩檢報告出爐，竟也是陽性，證實被感染，即使沒有症狀，但體內被驗出病毒。

張上淳說，透過這個家內群聚感染，可也瞭解到「症狀前偵測」的重要性，因為迄今醫學界仍無法真正瞭解這個病毒，未來防疫上可能面臨更大困難，恐將受到嚴峻疫情威脅。

日本、新加坡等陸續爆發社區感染，國內在出現例死亡案例後，專家會議已決定擴大篩檢範圍，擴大對象包含十四天內有國外旅遊史、出現發燒或呼吸道症狀、治療三日未好轉等肺炎個案，都須加強採檢送驗。

為了因應新冠肺炎疫情，國內於一月初成立防疫指揮中心，迄今防堵成效優異，贏得民眾肯定，但專家學者仍有改善空間，張上淳觀察，在這次防疫作戰中，最奇特現象就是口罩之亂，引爆關鍵在於中央與地方不同步。

張上淳認為，中央及地方不同步是造成口罩之亂的主因，中央一開始宣布全國備有四千多萬片口罩，足供國人使用，但卻有專家建議，全民都應戴口罩，如此一來，口罩怎可能夠用。

張上淳說，口罩數量有限，在尚未出現社區感染之前，防疫戰術上，就不能宣導全民戴口罩。如果在防堵疫情措施上，中央與地方或是專家未能統一戰術，就可能削弱整體防疫作戰成果。

至於醫院防疫抗戰量能上，張上淳說，2003年SARS疫情爆發，他擔任台大醫院感染科主任，團隊收治國內第一例確診個案，當時該病人住在負壓隔離病房，一天他門診時，接到同事通知，個案妻子也有肺炎跡象，且持續發燒，夫妻前後均罹患肺炎。他認為，這相當不尋常，通常肺炎少見傳染案例，他立刻要求進行篩檢，個案妻子因此確診，所幸院方早已做好院內感控，並未引起院內感染。

張上淳指出，SARS之後，各縣市均建立防治醫療網，各醫院感控措施也相當努力，但時間一久，戒心逐漸鬆懈，甚至質疑持續投資人力物力的必要性，政府應該正視。張上淳指出，新冠病毒可能常態化、流感化，政府務必加強衛教宣導，並著手提高醫護人員的教育訓練，並備妥足夠防疫物資，並針對不同流行病毒疫情，擬定不同防疫戰術，保持彈性，靈活指揮調度。

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