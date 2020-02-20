抗疫專家會議／李秉穎：新冠肺炎非SARS 擔憂防疫漏洞

聯合報 / 記者簡浩正楊雅棠／台北即時報導
聯合報系舉行「抗疫世紀挑戰─從SARS到新冠肺炎」專家會議，台灣兒童感染症醫學會理事長李秉穎以「預防社區感染可能出現的漏洞」為題，對民眾提出呼籲。記者潘俊宏／攝影
聯合報系舉行「抗疫世紀挑戰─從SARS到新冠肺炎」專家會議，台灣兒童感染症醫學會理事長李秉穎以「預防社區感染可能出現的漏洞」為題，對民眾提出呼籲。記者潘俊宏／攝影

新冠肺炎疫情持續延燒，台灣兒童感染症醫學會理事長李秉穎表示，台灣現在面對是不同的病毒，並非SARS再來，2003年抗煞之後，後他曾說過SARS不一定會再來，但可能出現類似SARS的疫情。面對新冠肺炎，他最擔憂民眾配合度不足、對中國大陸航班往來、疫情資訊不透明等，造成防疫漏洞。

聯合報舉行「抗疫世紀挑戰─從SARS到新冠肺炎」專家會議，李秉穎以「預防社區感染可能出現的漏洞」為題，首先對民眾提出呼籲。

他指出，春節前曾上節目談到我們對新冠肺炎準備好了嗎？政府、醫院已備戰，但民眾似乎未必準備好了，例如現在還有民眾居家檢疫不配合，很多人認為無症狀不會傳染、亂填健康聲明書、不誠實申報旅遊史等。

李秉穎說，有些民眾認為他沒有被感染，因此不願意接受居家檢疫或隔離，雖然已有開罰，但仍有人逃避。他呼籲，全民要有共識，「防疫如同作戰」不是口號，違反規定者就是逃兵，作戰時以國家利益為優先，例如醫護人員不能說不要收治病患。

人權和自由不能無限擴大，李秉穎舉例，現在被發現酒駕者得到拘留所關一天，以此觀點來看，若檢疫者到處趴趴走，也應關起來，關個幾天他都贊成並覺得合理。

第二個憂慮是中國航班往來。李秉穎說，我國與中國未完全斷航，站在防疫角度來講，應該要暫停往來，但考量經濟活動無法如此，既然斷不掉，就要加強檢疫。因萬一台灣失守，如出現社區傳播，強度遠比與大陸斷航來得嚴重。

第三個憂慮則是中國資訊不透明。李秉穎說，台灣加強對旅遊國家的管制，「有沒有明顯的社區感染」是指標，而目前台灣所得到數據，以WHO只公布個案數而已。但若單一地方個案數多，會需要更多資訊，如當地報導、有無明顯傳染源等，都是很重要的事，但目前台灣都是間接資訊。非中國地區的新聞報導則較明確，如新加坡、日本等，沒有明顯傳染的個案也會通知，像日本只有一級，很多沒有傳染源的病例。

而在間接傳染上，他舉一家四口至義大利旅遊被不明傳染源傳染為例，明顯就是無症狀感染，建議所有旅遊者搭機時，都應提高警覺。2003年，李秉穎曾為一位七歲小女孩診治，她因肺炎住院，雖然沒有旅遊史，但被驗出SARS病毒，進一步詢問才發現，她在一個月前與自中國大陸回台的阿姨玩了一整天，推測可能因此感染。

李秉穎訒為，目前台灣社會有過度緊張的現象，例如很多民眾在藥局排隊買口罩，其實不必要，健康人不用戴口罩，進入醫院、或可能與國際旅客接觸等才需戴。他建議民眾有不適或生病，盡速就醫，並詳實告知醫師可能接觸史，以便後續判定。

聯合報健康事業部舉行「抗疫世紀挑戰-從SARS到新冠肺炎」專家會議，副總編輯洪淑惠（右起）與台灣兒童感染醫學會理事長李秉穎、台大副校長張上淳、疾管署署長周志浩、中研院院士賴明詔、前疾管局長蘇益仁教授、國衛院副院長司徒惠康、長庚兒童感染科醫師黃玉成一起座談。 記者潘俊宏／攝影
聯合報健康事業部舉行「抗疫世紀挑戰-從SARS到新冠肺炎」專家會議，副總編輯洪淑惠（右起）與台灣兒童感染醫學會理事長李秉穎、台大副校長張上淳、疾管署署長周志浩、中研院院士賴明詔、前疾管局長蘇益仁教授、國衛院副院長司徒惠康、長庚兒童感染科醫師黃玉成一起座談。 記者潘俊宏／攝影
聯合報健康事業部舉行「抗疫世紀挑戰-從SARS到新冠肺炎」專家會議，副總編輯洪淑惠（右四）與疾管署長周志浩（右三）、台大副校長張上淳（右二）、台灣兒童感染醫學會理事長李秉穎（右一）、中研院院士賴明詔（左四）、前疾管局長蘇益仁（左三）、國衛院副院長司徒惠康（左二）、長庚兒童感染科醫師黃玉成（左）一起座談。 記者潘俊宏／攝影
聯合報健康事業部舉行「抗疫世紀挑戰-從SARS到新冠肺炎」專家會議，副總編輯洪淑惠（右四）與疾管署長周志浩（右三）、台大副校長張上淳（右二）、台灣兒童感染醫學會理事長李秉穎（右一）、中研院院士賴明詔（左四）、前疾管局長蘇益仁（左三）、國衛院副院長司徒惠康（左二）、長庚兒童感染科醫師黃玉成（左）一起座談。 記者潘俊宏／攝影
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聯合報系舉行「抗疫世紀挑戰─從SARS到新冠肺炎」專家會議，台灣兒童感染症醫學會理事長李秉穎以「預防社區感染可能出現的漏洞」為題，對民眾提出呼籲。記者潘俊宏／攝影
聯合報系舉行「抗疫世紀挑戰─從SARS到新冠肺炎」專家會議，台灣兒童感染症醫學會理事長李秉穎以「預防社區感染可能出現的漏洞」為題，對民眾提出呼籲。記者潘俊宏／攝影

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