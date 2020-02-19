民進黨立院黨團 新會期不列優先法案
立法院新會期將於周五開議，民進黨立法院黨團明天將舉行黨團大會討論相關事宜，不過黨團總召柯建銘表示，新會期將不會列出優先法案，上一屆（第九屆）沒有完成的法案，將退回各部會重新思考，「送來我們就審，該修的就修。」
柯建銘也透露，行政院長蘇貞昌明天將出席黨團大會，尋求黨團立委支持「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」草案。
行政院預計明天在院會通過特別條例，最近蘇貞昌展開一連串拜會行程，昨天已前往立法院拜會院長游錫堃及國民黨、民眾黨、時代力量黨團，盼爭取支持。游錫堃昨天表示，他與蘇貞昌是超過38年的好兄弟；行政、立法雖分立，「但只要是行政需要的，對國家有幫助的，在立法行政方面，能做到的一定全力支持配合。」
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