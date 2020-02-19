行政院明擬通過製造業紓困方案 擴大納「無根台商」
新冠肺炎疫情衝擊我國產業，行政院會明預計通過紓困條例，同時也將通過由經濟部所提針對製造業的紓困及輔導轉型方案，除了提供利息補貼、提升職能等，紓困方案也將擴大台商回流方案資格，納入「無根台商」（指早年到中國經營事業，但台灣沒有公司或生產工廠、登記於第三地者）。
目前台商回流方案限定需在中國投資兩年以上，而「根留台灣」要求在台設廠，不過，因海外註冊、控股台商在兩地都沒有公司，被排除在外，這次的方案納入這類台商也可提出回台申請並適用方案。
行政院發言人Kolas Yotaka表示，有關經濟部所報告的製造業紓困及輔導轉型措施，提及我國製造業在這波疫情中遭遇負面衝擊，包括復工不順，面臨缺工，備料不足，及物料受阻。因此政府將於短期內可掌握業者需求，迅速恢復產能，中長期持續輔導產業升級轉型，達成高階製造中心的目標。
具體的做法包括：由產業競爭力發展中心設置單一窗口，串連公協會建立平台，簡化原物料進口文書作業，提升通過效率，擴大台商回台投資，強化新南向產業佈局。另也提供利息補貼，協助企業創新研發，引導留用研發人員，開設升級專班，提升職能，促進穩定就業等。
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