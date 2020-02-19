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郝龍斌拜會 洪秀柱：為了黨的將來、你一定要加油

聯合報 / 記者王寓中／台北即時報導
國民黨主席補選候選人郝龍斌今天特地拜訪前黨主席洪秀柱尋求支持。圖／郝龍斌辦公室提供。
國民黨主席補選候選人郝龍斌今天特地拜訪前黨主席洪秀柱尋求支持。圖／郝龍斌辦公室提供。

國民黨主席補選候選人郝龍斌今日拜訪前黨主席洪秀柱，郝龍斌辦公室表示，郝龍斌稱洪秀柱是國民黨的中流砥柱，這次還身先士卒，親自到台南艱困選區，為國民黨開疆闢土，所以特地向洪秀柱請益。兩人除了大談台南選舉的過程與心得之外，也針對兩岸問題、黨的路線、中華民國憲法、以及黨內青年培育等問題交換意見。

郝辦表示，洪秀柱特別指出，國民黨就是要堅定中華民國憲法路線。郝龍斌也向洪秀柱表示，國民黨的核心價值就是堅持中華民國、反對台獨。

郝辦表示，談到國民黨青年培育問題，洪秀柱一直主張「用壯育青」，讓中生代成為本黨的骨幹，更要積極「育青」，培育年輕新秀。郝龍斌也稱讚當時洪秀柱培育的許多年輕人，現在也在政壇嶄露頭角、發光發熱，實際落實青年培育。

郝龍斌指出，這與他提出的「全齡化」概念一樣，國民黨的未來需要老、中、青的支持，把經驗不足的新兵推上火線，不僅會讓新兵當砲灰，更會連累到整個部隊打敗仗。所以應該要建立經驗的傳承，增加年輕人的歷練，但一定要給他們舞台與機會，促進黨內新陳代謝。

郝辦表示，郝龍斌和洪秀柱談了快兩個小時，郝龍斌感謝洪秀柱提供許多寶貴意見，對他受用無窮；離開前，洪秀柱還特地跟郝龍斌說：「為了黨的將來，你一定要加油。」

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