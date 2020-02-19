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「歡樂無法黨」真的成立啦！ 呱吉：勝過全台9成政黨

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
邱威傑今天則是在臉書出示內政部的公文，只見公文主旨寫著「貴黨報請備案成立政黨一案，符合政黨法規定，茲依該法第七條規定予以備案，並發給證書及圖記；至政黨標章，尚涉商標疑義，見請再酌，請查照」。圖／擷取自呱吉臉書
邱威傑今天則是在臉書出示內政部的公文，只見公文主旨寫著「貴黨報請備案成立政黨一案，符合政黨法規定，茲依該法第七條規定予以備案，並發給證書及圖記；至政黨標章，尚涉商標疑義，見請再酌，請查照」。圖／擷取自呱吉臉書

知名YouTuber、北市議員「呱吉邱威傑，將與「志祺七七」頻道創辦人張志祺、眼球中央電視台主播「視網膜」共組「歡樂無法黨」，還在去年11月舉辦創黨大會，引發熱議，不少人更質疑究竟是「玩真的，還是玩假的」。

邱威傑今天則是在臉書出示內政部的公文，只見公文主旨寫著「貴黨報請備案成立政黨一案，符合政黨法規定，茲依該法第七條規定予以備案，並發給證書及圖記；至政黨標章，尚涉商標疑義，見請再酌，請查照」。

對此，邱威傑表示，2020年2月，歡樂無法黨正式成為台灣第365個合法政黨。雖然黨員人數不多，但有一席民代的我們已經屌打90%的其他政黨。

邱威傑還說，從11月至今，花了長達3個月公文往返的時間。一度因為一位失聯黨員的資料不實，讓我的辦公室主任頭痛至極，無法完成程序，這份公文讓我們的歡樂無法黨第一季有了一個完美的結束，也為第二季埋下了一個伏筆，像是異形電影那樣，你以為怪物死了，但其實一百顆蛋正在基地裡孵化。

邱威傑 歡樂無法黨 呱吉
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