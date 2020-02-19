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影／行政院版紓困條例 若朝野有共識最快3月初通過
新冠肺炎疫情衝擊台灣經濟產業，行政院會明天(20日)將通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，民進黨立院黨團總召柯建銘今(19)日表示，2月21日立法院開議後，將提議逕付二讀，比照當年SARS模式，排除一個月的協商期，若25日三讀通過後，下周四27日的行政院會就能通過特別預算，送進立法院，最快3月3日行政院長蘇貞昌到立法院備詢、付委審查後，預計最快三月初，特別條例和600億預算就能完成。
民進黨今日中常會，請來中央警察大學國境警察學系助教王智盛，分析中國大陸因新冠肺炎造成的政局動盪，王智盛表示全國人大和政協會議因疫情無期限延期是非常罕見的事情，是40多年來首次發生，這也代表北京當局對這次疫情的嚴重性是無法承擔的。疫病爆發後，習近平儘管靠「維穩」力圖鎮住局面，但逐漸失控的真相反而讓大家開始質疑他的領導能力，對於他的中國夢及終身任期制的領導夢都是非常大的衝擊，因此他為了鞏固自己的權力地位，即便在這麼艱鉅的情況下，還是出動軍機頻繁繞台、利用台商撤回爭議等等，煽動中國大陸內的「仇台情緒」，藉此轉移新冠肺炎的焦點。
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