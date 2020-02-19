吳怡農立法院拜會游錫堃 水牛伯讚「有為的年輕人」

日前參選立委落敗的吳怡農今天大動作前往立法院拜訪院長游錫堃，感謝游錫堃在選舉期間幫忙站台及照顧，吳怡農也透露，他目前正在籌劃「壯闊台灣協會」，預計三或四月開始運作。游錫堃則說，吳怡農是有為的年輕人，對於吳怡農的國防專業印象深刻，也希望吳怡農未來能夠再接再厲。

吳怡農日前接受專訪時就預告，接下來將會全國走一趟，透過各縣市的客廳會、演講場合，和大家分享國安、18歲公民權等公共議題。

吳怡農說，他覺得成立協會是一個發動議題、運動的組織，這個是他的計畫，協會是社團法人，全台發起人有7個縣市就好，社團法人的核心是以人為主，要有會員。

吳怡農也說，成立協會是第一步，推動的議題其實是這些年來台灣碰到的軍事威脅，不是昨天才發生，而是一個長期累積的問題，兩岸軍事的逐漸失衡，他希望社會大眾更了解國防上面的挑戰，因為很多政策，很多事情必須去做，才能夠因應現在碰到的威脅，這些在民間可以做更好的的溝通，所以他打算接下來開始全國走一趟。

吳怡農日前參選台北市中山、北松山區，挑戰國民黨立委蔣萬安，雖然最後落敗，但人氣始終不墜，日前吳怡農與新科立委賴品妤一起為民進黨的「紀念版飛行外套」拍攝定裝照，也讓人氣再創新高。