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防疫搶購75％酒精 柯文哲憂心：噴噴噴一定會發生火災

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
台北市長柯文哲今下午主持公安督導會報時，卻在會中憂心忡忡表示，最近大家都在搶購酒精，每天用酒精噴噴噴的，「我猜短期內一定會有火災」。記者邱瓊玉／攝影
台北市長柯文哲今下午主持公安督導會報時，卻在會中憂心忡忡表示，最近大家都在搶購酒精，每天用酒精噴噴噴的，「我猜短期內一定會有火災」。記者邱瓊玉／攝影

新冠肺炎疫情延燒，近來不少民眾頻頻搶購酒精好來消毒，包括台糖等業者更推出75%酒精，引發不少民眾搶購。不過台北市長柯文哲今下午主持公安督導會報時，卻在會中憂心忡忡表示，最近大家都在搶購酒精，每天用酒精噴噴噴的，「我猜短期內一定會有火災」，要求消防局拍攝宣導影片，教導民眾正確的酒精消毒用法。

柯文哲表示，消毒酒精標準是要「擦」，就算是用噴的也是要擦，不是房間噴幾下，不然就要保佑不要靠到瓦斯，或是不小心被火燄燒到，不然就「碰」、閃燃。

柯文哲數度直言「我覺得最近一定會有火災」，因為大家都在噴，也許最簡單的方式就是請消防局拍攝宣導影片，再透過北捷月台電視播放，因為75％的酒精實在不是這樣子噴的，疫情期間這樣子噴，一定會引起火災。

對此，消防局表示，使用消毒酒精噴灑時應盡量避免對著火源，另外也要勤擦拭，平常保存時則是放置陰涼處。

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