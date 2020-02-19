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紓困條例明拍板 行政院：居家隔離會有補償
新冠肺炎疫情衝擊我國產業，行政院擬明日行政院會通過紓困條例。行政院發言人Kolas Yotaka也證實，針對對於居家隔離或居家檢疫者，已拍板將予以補助，發放每日補償。
行政院明將舉行行政院會，預計拍板通過紓困條例草案。據了解，勞動部日前表示，為提高國人配合防疫意願，將向行政院跨部會專案會議建議，比照嚴重急性呼吸道症候群（SARS）做法，對於因配合衛福部防疫需求，居家隔離或集中檢疫者，無論是因公或旅遊探親返台等理由，一律提供生活津貼。
Kolas今表示，行政院特別條例法案的名稱「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，共18條，條例施行期間自109年1月15日起至110年6月30日止。立法目的是為針對COVID-19武漢肺炎疫情對我國的經濟、社會衝擊提出因應之道。
Kolas說，特別條例所訂定的特別預算規模為600億元，以移用前年度約360餘億歲計賸餘支應，其餘可舉借債務支應。其草案內容除包括對防疫的規定、從事防疫的醫事人員的補貼、受檢疫隔離者的補助與請假事宜、徵用物資的規定與補償、企業紓困與振興的依據等等，內容涵蓋面廣。
Kolas也證實，針對目前居家隔離或居家檢疫，或者是集中強制隔離者，會有補償。
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