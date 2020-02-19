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卓榮泰：中國勿再威嚇及阻撓台灣參加國際防疫會議

聯合報 / 記者林敬殷／台北即時報導

民進黨中常會今天邀請中央警察大學國境警察學系助理教授王智盛以「武漢肺炎，中國夢碎」為題進行專案報告。民進黨主席卓榮泰聽取報告後指出，因應公共衛生危機，資訊公開及透明是重要的關鍵，中國應以防疫及人道優先精神，迅速、務實調整相關作法，勿再操弄政治、以軍機威嚇台灣或阻撓台灣參加國際防疫的會議。

卓榮泰表示，新型冠狀病毒疾病（COVID-19）從爆發、蔓延到失控，迅速暴露出中國極權體制的治理危機，在在讓官僚怠政、隱匿疫情、維穩優先的問題，攤在全球各國的注目之下。這種建立在一黨專政獨裁、極權社會控制的中國模式，絕非人民之福，更永遠不會是堅持民主自由、人權法治的國家所能接受。

他說，因應公共衛生危機，尤其是傳染病的疫情，資訊公開及透明是重要的關鍵，這是我們民主自由體制的優勢，也是團結國人共同防疫不可或缺的機制。中國方面應以防疫及人道優先精神，迅速、務實調整相關作法，才能早日讓疫情獲得控制，勿再操弄政治、以軍機威嚇台灣或阻撓台灣參加國際防疫的會議。

卓榮泰指出，未來台灣應花更多心力與理念相近的民主國家，建立一個民主合作的國際防線，深化台灣在這個防線的角色，建立國際多邊合作機制，強化民主防衛能力。

他還表示，民進黨衷心期盼中國政府能儘速控制武漢疫情，維護健康安全的環境，保障人民生命與經濟發展。我國政府在有效掌控疫情、國內防疫物資無虞及國民健康獲得保障的前提下，有能力也會積極對其他國家人民，進行更多關懷與協助。

卓榮泰說，防疫等同作戰，全球防疫更不能出現任何缺口，台灣不能被拒絕於WHO（世界衛生組織）體系之外。日前已經有許多國際友邦及友人，紛紛為台灣發聲。民進黨要求國際社會應重視台灣為世界安全衛生的努力與貢獻，尤其中國當局不應再蠻橫阻擾，寧可助長病毒威脅，甘與全人類健康為敵。

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