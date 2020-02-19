金溥聰質疑傅崐萁案遭虧馬寵臣 近金人士：必要時採法律途徑

全民防疫大作戰，但年初在大選中慘敗的國民黨，卻仍全黨大內亂。一場黨主席選舉，演變成世代競爭，用的手法卻不脫國民黨派系動員老步數。中常委選舉，請客吃飯照舊，完全沒在擔心疫情。國民黨還為了傅崐萁黨籍案吵得不可開交。每天喊敗選檢討的國民黨，似乎仍與全民在平行時空。

2020-02-19 13:59