金溥聰質疑傅崐萁案遭虧馬寵臣 近金人士：必要時採法律途徑
在代理主席林榮德強勢主導下，國民黨中央力推恢復無黨籍立委傅崐萁黨籍案，黨前秘書長金溥聰質疑，讓傅回黨將傷害黨在青年間形象，卻遭揶揄是前總統馬英九時代第一號寵臣。近金人士表示，金必要時將採法律途徑平反。
近金人士指出，金溥聰知道因為他對傅崐萁黨籍案的發言，有不少政治人物或網友會討論此事與他，理性評論當然沒問題，但只要涉及謾罵、人身攻擊的，必定會採取法律途徑，決不寬貸，請各界自重。
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