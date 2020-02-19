國共論壇續辦？ 郝龍斌挺、江啟臣認不應為辦而辦

國民黨2020大選再遭逢慘敗，長期被奉為兩岸論述基礎圭皋的九二共識也成眾矢之的，兩位主席候選人郝龍斌與江啟臣甚至都呼籲檢討，也讓國共論壇未來是否續辦出現變數，對此兩人看法不一。

郝龍斌表示，兩岸要持續維護和平，就要持續增進交流、減少誤解，而要溝通、交流、交往，重點是對等與尊嚴，他若當選黨主席，會在國共兩黨對等尊嚴前提下，持續推動恢復舉辦國共論壇。

江啟臣則說，國共論壇是否續辦應取決於舉辦論壇是否有實質意義，像是是否有助於台灣參與世界衛生組織（WHO）或國際民航組織（ICAO）；新冠肺炎當前，是否能協助台灣讓疫情資訊更加透明化，防疫不致產生漏洞等，不應為了辦而辦。

國共論壇自2006年4月開辦至今，已辦11屆，除2014年因為敗選外，至2016年為止，年年舉辦，2006年還年頭、年尾各辦一次。原陸方盼前主吳敦義2017年上台後能再續「一年一辦」傳統，但因討論議題、兩岸關係轉變，吳任內並未舉辦。

而今年總統大選國民黨在遭逢慘敗後，雖吳敦義請辭，但國民黨兩岸路線也被要求徹底檢討，郝龍斌與江啟臣兩位主席補選候選人都呼籲對岸要正視中華民國存在的事實，形同讓原本擱置爭議的交流基礎出現鬆動，國共論壇續辦出現變數。

郝龍斌表示，台海和平穩定是台灣人民生存發展關鍵因素，兩岸要有溝通橋梁，但現在民進黨不準備搭這個橋，大陸也不夠友善，國共不能斷線；辦論壇也是凝聚共識過程，只要雙方平等互惠，議題都可以討論，不限於民生議題。

江啟臣說，國民黨主張對等、尊嚴及有意義的兩岸交流，以現在這個時間點來看，未來若要續辦國共論壇，論壇也要有成為推動大陸民主化推手積極，這樣論壇的舉辦會更有意義。

不過曾參與國共交流的黨務人士認為，這次大選敗選後，證明國民黨的兩岸論述與當前台灣主流價值已經出現落差，檢討勢在必行，而檢討過程，勢必也將連動國共關係，國共論壇能否續辦，也要看對岸意願。

但該黨務人士說，當前國民黨應先尋求轉型能獲得台灣民眾支持，在核心價值不變下，若過程中讓對岸不滿，也只能先追求站穩腳步，頂多再幾年不辦國共論壇。