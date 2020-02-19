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陳其邁：趴趴走開罰今討論統一標準 明討論謠言加重罰

聯合報 / 記者翁浩然／台北即時報導
行政院副院長陳其邁今天與交通部長林佳龍到北市台灣大車隊總部視察計程車防疫措施並受訪。記者翁浩然／攝影
行政院副院長陳其邁今天與交通部長林佳龍到北市台灣大車隊總部視察計程車防疫措施並受訪。記者翁浩然／攝影

行政院副院長陳其邁今天與交通部長林佳龍到北市台灣大車隊總部訪視計程車防疫措施並受訪，針對國內防疫作為，陳其邁指出紓困振興政策將會於明天先處理原則、架構面的特別條例，另也會討論防疫假訊息是否加重處理；至於居家檢疫者違規趴趴走，中央是否會有統一處罰標準？陳其邁則回應疫情指揮中心今天會跟地方衛生局來協商，採取一致性標準。

針對周四是否會有防疫期間產業振興政策具體內容，包含適用對象等規範？陳其邁說，周四是先處理特別條例，還不會到很具體的執行細節，預算安排等，都會在特別條例做一個比較清楚、在執行面的規定，特別條例大概處理原則、架構或是在防疫工作中哪些要配合等內容，而紓困部分或所謂振興的具體內容、預算，可能會在特別條例再討論。

媒體也問陳其邁，居家檢疫有很多民眾違規亂跑，各縣市規定不同，台南要公布照片，台北市長柯文哲還嗆要用電子腳鐐，中央是否統一處罰標準？

陳其邁說，居家隔離或居家檢疫，疫情指揮中心也了解到現階段各縣市執行狀況不同，因為是地方衛生局在進行裁罰，我們的原則是，武漢肺炎（新冠肺炎）是社區傳播潛在風險，風險要降到最低，因此盼地方衛生機關能夠從嚴處理，該送集中檢疫就從嚴處理，據他了解，疫情指揮中心今天會跟地方衛生局協商，採取一致性標準。

媒體也問陳，防疫期間謠言很多，是否將修法加重處罰；陳其邁則回應，假訊息在這段時間也少很多，還是難免有些錯誤資訊造成疫情混亂或造成防疫措施的困擾，現有傳染病防治法已有相關規定，明天相關規定也會衡酌現行狀況來做統一規定。

有關目前科技防疫，陳其邁則說，重要是大數據跟資料鏈結，他先前於指揮中心主持會議時也要求資安處成立大數據資料小組，來加強各部會跟相關政府部門間資訊的連結，或是跟民間關鍵基礎設施的資料連結，這樣才能夠更精準掌握居家隔離或檢疫對象，也讓基層診所醫師從管制對象入境資料連結到健保就醫，保障基層醫療院所的防疫能量

陳其邁表示，因武漢肺炎（新冠肺炎）可能沒明顯症狀或無症狀就具傳染力，旅遊史因此變成重要區別因素，讓防疫人員對感染源掌控會更有幫助；前幾天他也找台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾跟台大副校長張上淳教授，討論快篩試劑選擇、疫苗研發、疫情大數據分析、藥物選擇，盼能運用智慧科技方式強化防疫。

陳其邁 衛生局 新冠肺炎
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