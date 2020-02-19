影／民眾黨提紓困條例！拋發千元抵用券 防疫假有津貼

因應新冠肺炎(COVID-19)帶來的經濟衝擊，台灣民眾黨立院黨團19日召開記者會，推出自家版本的紓困條例，主要以6大方向進行立法，一、防疫照顧假期間得請領生活津貼；二、居家檢疫隔離者國家應補貼；三、明定勞工可不至疫區工作（退避權）；四、抵用券範圍限於受衝擊產業；五、中小企業得展延貸款期限，由國家補貼利息；六、行政院3個月內提報告、6個月內赴立院備詢。

至於行政院打算提出振興抵用券，民眾黨團也將抵用券入法，面額是新台幣1000元，但使用範圍限於經濟部、交通部、農委會評估後受到疫情衝擊的產業和企業。民眾黨立委賴香伶表示，勞工因被隔離或要請防疫照顧假，應讓隔離者日領600元、防疫照顧假則可每日請領675元，作為補償期間所需要的生活津貼。

而針對中國大陸疫情肆虐，但許多台幹礙於生計，仍需返回大陸工作，對此民眾黨則在草案中提出「不得讓勞工去疫區提供勞務」進行立法。賴香伶認為，中國大陸已經多處被列為一級、二級流行區，根本不該去，因此勞工的退避權應該要入法，若非去疫區也應該要採通報制，好讓政府能做疫情管理。但對此，國民黨立委馬文君則認為，影響層面過大，沒必要強制入法。