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公督盟訪游錫堃 立法院未來將推國會頻道2.0版

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
行政院前院長游錫堃。本報資料照片
行政院前院長游錫堃。本報資料照片

立法院游錫堃今接見公民監督國會聯盟，他會後受訪表示，比較具體的部分是國會頻道2.0版將交給秘書長林志嘉研究；公督盟指出，國民頻道已經有兩億人次觀看，海外遊子也透過這個抒發鄉愁，希望將來透過頻道內容充實，真正達成改革的理想目標。

游錫堃說，公督盟提出委員會專業化、完備人事同意權、預算在會期內審議完畢、助理立法等五大訴求都非常好，未來會當作推動院會的重要參考。

至於公督盟提及人民的國會、專業的國會、透明的國會等，游錫堃說，從前立法院長蘇嘉全時代就開始推動，會在這個基礎上繼續深化，例如「透明的國會」部分，立法院也考慮推動「國會頻道2.0版」，已經交由秘書長研究。

公督盟理事長吳鯤魯則表示，目前國會頻道有2億人次收看，許多海外遊子會藉由國會頻道抒發鄉愁、理解國內公共事務，因此也希望透過國會頻道內容進一步充實，真正達成公督盟期待的國會改革理想與目標。

吳鯤魯說，游院長表示立法院應該要站在民主政治裡面戰略的高度，並能夠進一步推動國家改革，公督盟也堅持相信沒有好國會就沒友好國家，一定會朝這目標監督努力。

吳鯤魯也表示，目前就是在武漢肺炎疫情影響之下，很多企業界、民眾對於捐款會有所斟酌，公督盟經費到4月份後可能有斷炊危機，因此也呼籲民眾對於促進國會改革的公民監督聯盟能有更多支持。

公督盟 立法院 游錫堃
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