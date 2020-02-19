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與網紅直播…郝龍斌挺韓國瑜 能把高雄市政做好

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
高雄市長韓國瑜陷入被罷免困境，國民黨主席補選候選人郝龍斌上午接受網紅鈞鈞直播節目訪問時聲援表示，韓上任後高雄市路平、燈亮、水溝通，還有效把高雄登革熱疫情控制好，讓高雄市政長足進步，對韓有信心。記者周志豪／攝影
高雄市長韓國瑜陷入被罷免困境，國民黨主席補選候選人郝龍斌上午接受網紅鈞鈞直播節目訪問時聲援表示，韓上任後高雄市路平、燈亮、水溝通，還有效把高雄登革熱疫情控制好，讓高雄市政長足進步，對韓有信心。記者周志豪／攝影

高雄市韓國瑜陷入被罷免困境，國民黨主席補選候選人郝龍斌上午接受網紅鈞鈞直播節目訪問時聲援表示，韓上任後高雄市路平、燈亮、水溝通，還有效把高雄登革熱疫情控制好，讓高雄市政長足進步，對韓有信心。

郝龍斌表示，2018沒有韓國瑜，國民黨沒有今天，韓讓大家覺得國民黨有希望，讓大家正視中華民國存在，韓是黨的資產與中華民國驕傲，下任黨主席要當韓後盾，挺過罷免案。

郝龍斌說，他與韓國瑜是1994年擔任立委時認識，當時韓就敢衝、敢撞、敢說話，反應機制快，是當時國民黨團重要戰將；但郝也開玩笑說，韓也承認那時自己脾氣壞，只是頭髮比現在多一點。

郝龍斌也提到，後來韓國瑜離開立院後再碰到，是他擔任台北市長時去雲林促銷空心菜碰到，當時台北農產公司總經理正好出缺，他接受農會推薦聘任韓出任。

郝龍斌說，任台北市長時，他常半夜要到農產公司視察，任何時候去韓國瑜都在，韓任內把大台北農產品供需、品質與農民權益，台北農產公司員工士氣、福利都做得很好，已這樣的經驗，他相信韓高雄市長會做得很好。

郝龍斌說，他與韓國瑜聯繫，確認迎戰新冠肺炎高雄市做好準備，社區感染未發生前，而且韓做的每一步措施，都是在發生狀況的前一步。

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