反傅崐萁案惹議 郝龍斌：希望徐巧芯之後發言有所節制
國民黨代黨主席林榮德與中常會力主讓無黨籍立委傅崐萁恢復黨籍，遭黨內程序正義質疑，黨籍台北市議員徐巧芯等人也出面抨擊。但因徐是黨主席候選人郝龍斌的發言人，發言也引發聯想。郝今表示，希望徐巧芯之後發言能有所節制。
郝龍斌表示，今天國民黨需要結合認同相同理念的人，傅崐萁過去都一直支持藍軍，3次總統選舉都支持國民黨候選人，現在也都已經加入國民黨團運作，沒有道理不讓傅回到國民黨。
郝龍斌說，在野黨要監督蠻橫的執政黨時，有時候都還要與其他理念不同的政黨合作，對認同相同理念的人怎麼可能把他排除在外？
郝龍斌還原，徐巧芯反對傅崐萁恢復國民黨黨籍發言，是在他邀請她認發言人前就已經公開表達，「她這個發言不代表我的立場」，但在沒有做成共識之前，國民黨原本也就不是一言堂。
不過郝龍斌仍表示，對於傅崐萁恢復黨籍案的這件事情上，朋友要多敵人要少，「後面發言希望她（指徐巧芯）能有所節制」。
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