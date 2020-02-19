【即時短評】全民忙防疫 國民黨忙內亂

全民防疫大作戰，但年初在大選中慘敗的國民黨，卻仍在全黨大內亂。一場黨主席選舉，演變成世代競爭，用的手法卻不脫國民黨派系動員的老步數。中常委選舉，請客吃飯照舊，完全沒在擔心疫情。國民黨還為了傅崐萁黨籍案吵得不可開交。每天喊著要敗選檢討的國民黨，似乎仍與全民在平行時空。

一場國民黨主席選舉，因為年齡問題讓二個陣營槓上。老的不斷利用國民黨老化的黨員結構，把世代問題當攻擊點，更暗示對手不夠「藍」，企圖喚起忠貞資深黨員的危機感，不能讓對手串起的青壯世代得逞。少的則是強調世代合作來反制，但諷刺的是，世代合作最具體的行為竟是，靠著背後的父執輩跑選舉，仍然無法擺脫派系操作。可見國民黨的問題不在年齡，而是心態。

國民黨中常委的結構問題，也被視為是這一波要檢討的要項。但選民結構沒有改變，多數仍是特定人士豢養的黨代表，換票結盟的傳聞不斷，以春節聯誼為名的請客吃飯也沒停過，加上國民黨中常會在馬英九、朱立倫幾任黨主席後被弱化，中常委的頭銜除了在大陸走動還有用，對國民黨難有正向功能，也難怪國民黨中央這次勸進幾位落選的形象派前立委參選，大家都意興闌珊。

至於這二天吵得不可開交的傅崐萁黨籍案，少數中常委違背正常程序，硬要急著讓傅崐萁回到國民黨，但如果傅崐萁真如他們說的能夠幫國民黨增添戰力，其實只要傅崐萁加入國民黨立院黨團運作即可，等傅崐萁用行動改變外界對他的刻板印象後，再重回國民黨也不遲。急於一時，不免讓人質疑背後的政治企圖，更讓中常委員舉換票增添想像。

一月選舉慘敗後就把改革掛在嘴邊的國民黨，一整個月來看不到改革的契機，反倒是荒腔走板、自亂陣腳的戲碼頻頻上演。