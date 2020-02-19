「武漢肺炎」不只是名詞 學者談其中歧視

新冠肺炎疫情延燒，不少人仍習慣以疫病發現地中國武漢稱該病「武漢肺炎」。長期研究疫病與人權的中研院民族所研究員劉紹華表示，她聽說有人基於對中國不爽，表示「我就是要說武漢肺炎」，但她從防疫史立場來看，認為實在不該有這類汙名，不論是中東呼吸症候群或河南與愛滋的關聯。

劉紹華昨在中研院舉行「從中國的『後帝國』語境看疾病的隱喻與防疫：從麻風病談起」演講，也談到新冠肺炎。她說一開始台灣普遍稱該病為「武漢肺炎」，至今官方許多資訊也都如此稱呼，但這種汙名化並非好事。

她說，國際上其實從未用「武漢肺炎」一字，英文資料一開始因為尚未有正式病名稱呼，便宜行事用「Wuhan Virus」或「China Virus」稱此病毒，但並非直接連結到疾病名稱。而在世界衛生組織發現有汙名化問題後，也很快不使用這類病毒名。

劉紹華說，台灣則在一開始就將此病從病毒名翻譯延伸為「武漢肺炎」，即使世衛組織將此疾病命名為「COVID-19」後，許多地方包括官方也未正名。

「武漢肺炎只是一個名詞嗎？它有時真不是只是一個名詞。」劉紹華說，痲風病這種由痲風病桿菌造成的疾病，不會有人稱為桿菌病；台灣部分人卻堅持繼續用「武漢肺炎」。有人雖稱「香港腳」或「中東呼吸症候群」，但這都是過往歷史，中東人對此病被如此稱呼，更氣憤不已。

劉紹華說，現在因為對疫病的恐懼，導致本來已激化的事情，變得更沒辦法交談，這也致使他者化的歷史重演。台灣人厭惡、恐懼被看做中國人，但現在國際上許多已把covid-19病毒等於武漢、等於中國、等於中國人、等於華人甚至亞洲人，「擺脫異己這種極端化的標籤汙名，是人類共業」。