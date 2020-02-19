民眾黨紓困條例 隔離者日領600元、請防疫照顧假675元

因應新冠肺炎帶來的產業衝擊，台灣民眾黨立院黨團今也推出紓困條例，讓居家隔離與居家檢疫者可以日領由衛福部補償的600元，當作一日生活、食用費，若是家長請防疫照顧假也有675元的生活津貼可以領取，而非薪資替代。

行政院版本的紓困條例預計今天出爐，明天將送行政院會討論。民眾黨版本草案名稱為「2019新型冠狀病毒防疫及基層紓困條例草案」，六大要點為防疫照顧假入法、居家隔離檢疫者得領津貼、可拒絕赴疫區工作、抵用券依法管理、中小企業展延利息、行政院三個月內提出報告並在六個月內赴立院備詢。

民眾黨團總召賴香伶表示，1月份政府用緊急命令方式採取防疫照顧假，但還是認為能入法最好，讓勞資雙方有依循、勞工可以請也敢請，此外，也希望防疫照顧假、居家檢疫跟隔離能入法，讓二者都能請領生活津貼補償。且若勞工要到大陸等疫區出差，勞工的退避權應該入法

黨團副總召張其祿指出，既然要訂定紓困條例跟預算，希望這不是空白授權的支票，要求滿3個月政院須提出疫情報告，6個月院長跟部會首長要就條例的執行列席備詢，另外編列的方式雖讓行政單位有彈性，還是要尊重過去4年的稅計賸餘總範圍。

立委高虹安則說，中小企業、微型企業的問題，因為本少力薄，可能無法度過這次難關，希望透過條例版本得到幫助，也希望將紓困對象擴大的各種可能的營業規模，授權主管機關訂定紓困措施；立委邱臣遠表示，這不是單一產業衝擊 ，是整體消費力下降，尤其我國中小企業佔全國97%，涵蓋就業人口78%，扮演國內經濟重要基石跟命脈，這次版本針對產業明訂第10條就是針對中小企業、小規模商業，像是尤其攤販、自營商等等紓困。

立委蔡壁如則呼籲，中小企業、夜市攤商首當其衝，刺激經濟部分發放消費券大方向不反對，但行政院需注意衝擊到哪些產業，而根據105年到108年的歲計賸餘總和，在不舉債的前提下，主張每人發1000元。

賴香伶則表示，接受居家隔離與檢疫者，衛生福利部應予補償，且自營作業者不該被排除，過去SARS時期是提供500元的補償，但經過黨團計算，一日生活、食用費應該以600元為定額，如果是因為雇主工作需要，勞工執行職務導致被隔離，這樣屬於工作所生的檢疫，這個就由雇主發放薪資，不重複領取衛福部的補償。