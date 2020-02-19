快訊

台南消保官稽查口罩囤積 老闆娘喊冤：啦咧怎當真？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

民眾黨紓困條例 隔離者日領600元、請防疫照顧假675元

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
台灣民眾黨立院黨團推出紓困條例。記者賴于榛／攝影
台灣民眾黨立院黨團推出紓困條例。記者賴于榛／攝影

因應新冠肺炎帶來的產業衝擊，台灣民眾黨立院黨團今也推出紓困條例，讓居家隔離與居家檢疫者可以日領由衛福部補償的600元，當作一日生活、食用費，若是家長請防疫照顧假也有675元的生活津貼可以領取，而非薪資替代。

行政院版本的紓困條例預計今天出爐，明天將送行政院會討論。民眾黨版本草案名稱為「2019新型冠狀病毒防疫及基層紓困條例草案」，六大要點為防疫照顧假入法、居家隔離檢疫者得領津貼、可拒絕赴疫區工作、抵用券依法管理、中小企業展延利息、行政院三個月內提出報告並在六個月內赴立院備詢。

民眾黨團總召賴香伶表示，1月份政府用緊急命令方式採取防疫照顧假，但還是認為能入法最好，讓勞資雙方有依循、勞工可以請也敢請，此外，也希望防疫照顧假、居家檢疫跟隔離能入法，讓二者都能請領生活津貼補償。且若勞工要到大陸等疫區出差，勞工的退避權應該入法

黨團副總召張其祿指出，既然要訂定紓困條例跟預算，希望這不是空白授權的支票，要求滿3個月政院須提出疫情報告，6個月院長跟部會首長要就條例的執行列席備詢，另外編列的方式雖讓行政單位有彈性，還是要尊重過去4年的稅計賸餘總範圍。

立委高虹安則說，中小企業、微型企業的問題，因為本少力薄，可能無法度過這次難關，希望透過條例版本得到幫助，也希望將紓困對象擴大的各種可能的營業規模，授權主管機關訂定紓困措施；立委邱臣遠表示，這不是單一產業衝擊 ，是整體消費力下降，尤其我國中小企業佔全國97%，涵蓋就業人口78%，扮演國內經濟重要基石跟命脈，這次版本針對產業明訂第10條就是針對中小企業、小規模商業，像是尤其攤販、自營商等等紓困。

立委蔡壁如則呼籲，中小企業、夜市攤商首當其衝，刺激經濟部分發放消費券大方向不反對，但行政院需注意衝擊到哪些產業，而根據105年到108年的歲計賸餘總和，在不舉債的前提下，主張每人發1000元。

賴香伶則表示，接受居家隔離與檢疫者，衛生福利部應予補償，且自營作業者不該被排除，過去SARS時期是提供500元的補償，但經過黨團計算，一日生活、食用費應該以600元為定額，如果是因為雇主工作需要，勞工執行職務導致被隔離，這樣屬於工作所生的檢疫，這個就由雇主發放薪資，不重複領取衛福部的補償。

台灣民眾黨立院團總召賴香伶（中）和立委張其祿（左二）、高虹安（右二）、邱臣遠（右一）及蔡壁如（左一）等上午舉行記者會，推出民眾黨版「2019新型冠狀病毒防疫及基層紓困條例草案」。讓居家隔離與居家檢疫者可以日領由衛福部補償的600元，當作一日生活、食用費，若是家長請防疫照顧假也有675元的生活津貼可以領取，而非薪資替代。記者曾吉松／攝影
台灣民眾黨立院團總召賴香伶（中）和立委張其祿（左二）、高虹安（右二）、邱臣遠（右一）及蔡壁如（左一）等上午舉行記者會，推出民眾黨版「2019新型冠狀病毒防疫及基層紓困條例草案」。讓居家隔離與居家檢疫者可以日領由衛福部補償的600元，當作一日生活、食用費，若是家長請防疫照顧假也有675元的生活津貼可以領取，而非薪資替代。記者曾吉松／攝影

行政院 防疫照顧假 台灣民眾黨 民眾黨
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

疫情延燒 民眾黨提紓困法案

讓執政團隊專心防疫 民進黨團擬縮短成員質詢時間

疫情燒 蘇揆周五施政報告 綠委縮短質詢 在野3黨不跟進

防疫紓困 個人貸款可申請緩繳

相關新聞

病毒vs.寵臣／傅崐萁黨籍案 國民黨兩派續叫陣

國民黨處理立委傅崐萁回復黨籍案引發黨內爭議，黨中央取消原訂昨天召開的考紀委員會議，今天中常會也停開，但贊成、反對雙方昨天持續隔空叫陣。另外，黨產會昨針對「崇聖大樓、厚生大樓、原國民黨文工會」三塊基地召開聽證會，內憂不止的國民黨還將面臨被追徵新台幣二十億元的行政處分。

林宅血案 姚嘉文：軍方或警總藉此恐嚇反對人士

與民進黨前主席林義雄一同因美麗島案被捕的總統府資政姚嘉文今天說，當年當局要他們聽話、認錯、懺悔就可以不用被判死刑，林宅血...

蘇貞昌：20日起 販售點口罩配額加倍 200片變400片

針對口罩政策，行政院長蘇貞昌今在臉書上表示，隨著口罩產能穩定增加、新的口罩產線上線，同時也要為開學做好準備，本周四開始將...

影／鑽石公主號今起下船 美專家：已成病毒培養皿

有海上武漢之稱的鑽石公主號郵輪19日隔離期滿。根據日本厚生勞動省官員，有約500名乘客經檢測為陰性後可下船。鑽石公主號郵...

運將肺炎案例增 陳其邁、林佳龍視察：口罩一次發七片

新冠肺炎疫情持續延燒，國內第一起死亡案例為一位白牌車計程車司機。行政院副院長陳其邁、交通部長林佳龍今天至台灣大車隊視察計...

反傅崐萁案惹議 郝龍斌：希望徐巧芯之後發言有所節制

國民黨代黨主席林榮德與中常會力主讓無黨籍立委傅崐萁恢復黨籍，遭黨內程序正義質疑，黨籍台北市議員徐巧芯等人也出面抨擊。但因...

【即時短評】全民忙防疫 國民黨忙內亂

全民防疫大作戰，但年初在大選中慘敗的國民黨，卻仍在全黨大內亂。一場黨主席選舉，演變成世代競爭，用的手法卻不脫國民黨派系動...

「武漢肺炎」不只是名詞 學者談其中歧視

新冠肺炎疫情延燒，不少人仍習慣以疫病發現地中國武漢稱該病「武漢肺炎」。長期研究疫病與人權的中研院民族所研究員劉紹華表示，...

民眾黨紓困條例 隔離者日領600元、請防疫照顧假675元

因應新冠肺炎帶來的產業衝擊，台灣民眾黨立院黨團今也推出紓困條例，讓居家隔離與居家檢疫者可以日領由衛福部補償的600元，當...

中國病例數陡升一日又驟降 國內專家分析疫情趨勢

新冠肺炎（COVID-19）蔓延全球，其中近九成九病例都在中國，因此中國疫情控制受高度關注。中國官方日前調整湖北省病例的...

罷韓風聲鶴唳 台師大教授：韓國瑜應全力維護高雄安全

罷免高雄市長韓國瑜連署書已達到30萬份目標；台師大國文學系教授林保淳臉書評論說，「罷韓」能成與否，依現在政治氛圍來說，恐...

疫情燒 蘇揆周五施政報告 綠委縮短質詢 在野3黨不跟進

立法院周五開議，行政院長蘇貞昌將進行施政報告。民進黨團幹事長鄭運鵬昨表示，為讓執政團隊專心防疫，將建議黨團成員質詢時間減半，不要讓官員從早坐到晚。不過，在野黨團一致表示，會把握質詢時間問政監督，不會讓質詢時間減半。

熱門新聞

影／台中有公司員工家屬新冠肺炎確診 全部員工自主隔離

全球疫情地圖／疫情擋不住！香港增1死、南韓確診達46例 一表掌握各地狀況

白牌司機火化 火葬業者不滿事後才知情：死因只寫傳染病

又有2居家檢疫者失聯！新北公告要找管永安、郭富文

鑽石公主號確診突破500宗 郵輪隔離為何最終失敗？

大陸疫情整理包／陸新冠肺炎擴散 確診數破7萬、死亡破2千例

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。