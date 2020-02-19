憲兵首批緝毒犬亮相 官兵收假時可能遇到牠們

憲兵指揮部上午舉行緝毒犬營區偵毒示範操演，領犬員莊又頲率領拉布拉多緝毒犬哈迪（Hardy）闖關，分別完成收假門禁、營舍、交誼廳緝毒檢查，展現對毒品敏銳的嗅聞能力。

憲兵指揮部表示，為貫徹政府反毒專案工作，協助國軍毒品防制，有效提升國家反毒總效能，憲兵指揮部所屬士林憲兵隊於今年1月1日編成緝毒犬分組，並於2月6日舉行編成典禮，現有犬隻計3頭，未來將支援憲兵隊遂行毒品查緝任務，協力維護社會治安。

憲兵指揮部並公布目前國軍首批緝毒犬「個資」，分別是哈迪、蘭德（Zander）與伊諾可（Enoch），都是來自關務署緝毒犬繁殖的後代，均採美式訓練，領犬員須以英文下指令。