憲兵首批緝毒犬亮相 官兵收假時可能遇到牠們
憲兵指揮部上午舉行緝毒犬營區偵毒示範操演，領犬員莊又頲率領拉布拉多緝毒犬哈迪（Hardy）闖關，分別完成收假門禁、營舍、交誼廳緝毒檢查，展現對毒品敏銳的嗅聞能力。
憲兵指揮部表示，為貫徹政府反毒專案工作，協助國軍毒品防制，有效提升國家反毒總效能，憲兵指揮部所屬士林憲兵隊於今年1月1日編成緝毒犬分組，並於2月6日舉行編成典禮，現有犬隻計3頭，未來將支援憲兵隊遂行毒品查緝任務，協力維護社會治安。
憲兵指揮部並公布目前國軍首批緝毒犬「個資」，分別是哈迪、蘭德（Zander）與伊諾可（Enoch），都是來自關務署緝毒犬繁殖的後代，均採美式訓練，領犬員須以英文下指令。
憲兵指揮部表示，基於共同確護國家社會秩序及緝毒勤務所需，除士森憲兵隊緝毒犬分組編成外，後續將在今年7月1日於台中、高雄及花蓮憲兵隊編成緝毒犬分組，訂於111年底前，憲兵全國的的緝毒犬，以達到18頭為目標。希提升反毒職能，防杜毒品戕害國人，展現國軍貫撤政府反毒決心。
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