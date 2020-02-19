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鑽石公主號今隔離期滿 首批5國人將下船

聯合報 / 記者蔡佩芳／台北即時報導
鑽石公主號隔離期滿，今天起將陸續讓新冠流感篩檢陰性的乘客下船。路透。
鑽石公主號隔離期滿，今天起將陸續讓新冠流感篩檢陰性的乘客下船。路透。

鑽石公主號上乘客隔離期滿，首批約有500名武漢肺炎檢疫結果呈現陰性的乘客將於今早陸續下船。駐日代表處副代表蔡明耀表示，今天預計將有5位國人下船，會先接到飯店安置，待所有篩檢呈現陰性的國人都下船後，我方派出的專機預定在21日下午接人返回台灣。

日本厚生勞動省官員昨日表示，鑽石公主號上約有500名武漢肺炎檢疫結果呈現陰性的乘客，將於今天下船。日方預定在台北時間9時30分開始放行讓人下船。

駐日代表處已經派人在現場等候，據了解，駐日代表處發訊息至鑽石公主號乘客的LINE群組，駐日代表處副代表蔡明耀明天早上7時在鑽石公主號遊輪下接國人下船。在搭政府撤僑包機前，國人下榻的飯店已訂到了。

鑽石公主號船上原有22名台籍乘客、2名郵輪員工，其中4人確診送醫，包括6日下船送醫的60多歲女士、13日確診的85歲男士及他17日確診的中年兒子。

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