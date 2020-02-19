罷韓風聲鶴唳 台師大教授:韓國瑜應全力維護高雄安全

罷免高雄市長韓國瑜連署書已達到30萬份目標；台師大國文學系教授林保淳臉書評論說，「罷韓」能成與否，依現在政治氛圍來說，恐怕成功機率是相當高的，但韓國瑜的仕途如何，未必真的關係緊要，個人去就，冥冥中自有其定數，無須心有罫礙，重要的是，萬萬不能讓許多真正攸關於高雄民生的問題，就此石沉大海，杳無蹤跡。

林保淳說，台灣「新冠」疫情的發展，儘管曾經有過口罩之亂的不小風波，並已出現一名死亡案例，就目前的情況看來，還算是勉強維持在一個穩定控制的狀態，但面臨到如此一個狡滑、多變的病毒，未來可能須嚴加防範的部分，還是非常多，這是萬萬不能掉以輕心的。

可若干政治第一的人物，真正關切的，卻非際此非常時期的嚴峻防疫問題，而是仍然不顧一切的繼續展開政治追殺，「罷韓」的連署，仍在如火如荼的進行中，二十萬、三十萬，乃至四十八萬，發起者成天所關注的，就是罷韓人數的增長，沾沾自喜於其政治手腕的成功，在風聲鶴唳的急峻情勢中，攫取最大的政治利益。

韓國瑜之受到「罷免」的威脅，導因於其所謂的「落跑」參與總統大選，平心而論，這也是唯一的「罷韓」理由，其他的種種說詞，如某位領銜發起者所稱的韓國瑜是「政治流氓」之類的詆毀，根本就是不患其無辭的「欲加之罪」，所謂「愛之欲其生，恨之欲其死」，不過是一股仇恨之心在作祟而已。

「罷韓」是民主制度下所賦予的公民權利，只要合乎選罷法規定，任何人都可以推動此一活動，這是民主之所以可貴之處，但如果是純粹出之於仇怨之心，則如此民主的意義與價值何在，就不免令人大大質疑了。

韓國瑜之令人「嫌厭」，自有其招致的原因，「落跑」固然可以從道德上加以質疑，但從民主角度來說，卻也是完全合法、合理的，「罷韓」固然是民主，則韓國瑜之參選，又何嘗不是民主？從最終的成敗而言，韓國瑜顯然是未能合乎台灣人民之「情」的，韓國瑜自應為其當初的抉擇承擔起一切失敗的後果，即使最後被罷免成功，也應坦然面對，但絕對不是可以用「政治流氓」如此詆毀的字眼來加以羞辱的，這簡直就是一種「獵巫」手段，將韓國瑜完全妖魔化了。

選舉有成有敗，不足以因此定其英雄與否，但從其至少也獲得了五百多萬選民的支持來說，恐怕也絕非「罷韓」者所宣揚的如此不堪吧？就其在任期間於高雄市的種種行政措施而論，雖未必如其團隊所宣稱具有多少貢獻，但至少也沒有出現若何施政上的弊端，相較於前朝遺留下來的種種尚未釐清的弊案、懸案，韓國瑜作為一個市長的表現，排除個人的好惡，還是算可圈可點的，論者或又以其未能履踐當初的政見為嫌，平心而論，任期未滿一半，如此苛求，恐怕也是吹毛求疵、從雞蛋中挑骨頭了。

實際上，與其說韓國瑜令人「嫌厭」，不如說他令人「畏懼」，其可畏者何在？一是在於他居然能一舉以「韓流」之功，打破高雄市綠色執政的獨霸局勢，戳破了前朝刻意營造的神話，這是其敵對陣營所最難以忍受的；一是前朝的種種弊端，在三十多年來的一床錦被遮掩下，不知暗藏了多少不足以為外人道的詭譎秘辛，只要韓國瑜仍然在位，就充滿隨時可能被揭露的危機，這是其敵對陣營所萬萬難以承受的。

這點，我們從「罷韓」的或明或暗的主導者皆屬於前朝的要角中，可以窺看得一清二楚。韓國瑜競選總統的失利，固然有各種內外在的因素，但是，自其上任以來，心懷寬容，未能雷厲風行、劍及履及的將一干弊案、懸案一舉掀翻開來，使雲破月明、纖毫畢露，假象遮掩住真相，恐怕也是一大原因。

目前的「罷韓」行動，已進展到最後必須以投票見真章的階段了，韓國瑜的庚子年流年不利，外有嚴峻疫情的挑戰，內有「罷韓」的憂患，內憂外患，薦臻而至，其實所能展開的作為不多，唯一之道，就是全心全力維護住高雄的安全，並於危局中更踏實的踐履其競選政見；同時，更不容輕忽的是，必須在「罷韓」未正式投票之前，將一干弊案、懸案，作個足以水落石出的交代，還給高雄市一個乾乾淨淨、明明白白的朗朗天地。