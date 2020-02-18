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英粉老師怕韓國瑜會當選而提前退休 後悔卻為時已晚

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
政治輸贏是一時的，但有人因為政治因素而提前退休，選後卻後悔提前退休。記者鄭惠仁／攝影
政治輸贏是一時的，但有人因為政治因素而提前退休，選後卻後悔提前退休。記者鄭惠仁／攝影

台南市教育局已完成今年的退休意願調查，受到年金改革影響，老師部分較去年減少100多人。但也傳出有老師因政治因素而提前退休，但因綠營再度取得政權，轉為對國家有希望，想再回任老師。有老師認為，考上機會小，建議這位老師還是退休，別想太多。

有老師表示，所任職的學校就有1位自稱是深綠的老師，去年暑假前，因韓國瑜的民調仍領先蔡英文，認為韓國瑜可能會當選總統，並對國家未來感到憂心，因此提前退休。但選舉結果，蔡英文當選，這位老師後悔了，希望能再回來擔任教師。

有校長表示，確實聽過有老師因為政治因素而提前退休，但選舉結束了，因是蔡英文當選，而想再回來擔任老師；也有人是因為韓國瑜沒當選，想要退休，但畢竟都是少數人，而且是一時的想法。

教育局表示，若老師退休後想要回任老師，必須參加教師甄選，除了要參加筆試，通過了才能參加口試與試教，可能口試、試教對資深老師較具優勢，但筆試未必有利。有校長說，若因政治因素而想退休，他不贊成，還是理性思考，再決定是否退休，免得後悔。

韓國瑜 蔡英文
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