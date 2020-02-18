敬鵬大火排氣風管釀災 監院：主管機關還在互踢皮球

桃園敬鵬大火造成6名消防員殉職，監察院今提出糾正，指釀成火勢迅速延燒的排氣風管，包括其材料、規範等，至今仍無法可管，營建署、建管處等主管機關仍互踢皮球，盼檢討改進。

2018年4月28日，位於桃園市平鎮區的敬鵬印刷電路板工廠發生火警，當時工廠後方頂樓的火勢沿外牆風管向下延燒，導致4、5樓火勢迅速竄延至1樓，進入火場的消防員逃生不及，最後有6名消防員不幸殉職。

監察院今提出糾正案指出，起火點位於敬鵬工廠三廠的5樓，沿外牆排風管向上燒至頂樓再由沿排風管延燒至1樓，火勢並延燒二廠4樓的宿舍區，而7名消防員雖被命令撤退，但受困在三廠1樓的東南角達3小時以上，僅有1名消防員生還。

監委高鳳仙指出，此恐怕為我國史上有火勢透過排風管向下延燒的首例。監察院指出，敬鵬平鎮三廠防火區劃因2003年間外牆掛置可燃性製程排氣風管而破壞，但類似排氣風管的火災防護、規範、監督等，現行卻沒有主管機關願意負責。

監察院表示，建築物防火區畫屬建築法的管理範疇，但中央主管建築機關，如營建署等，卻以「廠房製程排氣風管非建築法所稱之建物設備」為由，規避管理責任；地方主管機關，如建管處，也以製程管線非建築法管理範疇為由，未能就其建築物公共安全檢查申報書確實查核。

監委認為，消防單位應該針對排氣風管的火災風險提出評估，相關主管機關也不應該互踢皮球，最後開會竟由環保署來管，應儘速確立主管單位，並針對材料、規格等做出規範。

另外，監察院也提出糾正，指平鎮三廠的公共安全檢查報告既無「防火隔間」檢查項目，亦未記載防火區隔破壞等違章情形，所以歷年查核均未發現；而建管處所定的檢查項目中也沒有包括建築物外牆開口，以至於歷年查核都沒有發現，應該檢討改進。

監察院也指出，消防局負有防火區畫遭破壞時，協助查報責任，但消防安全檢查都沒有發現通報，也應該檢討改進。