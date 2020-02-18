黨主席補選是否暫緩 江啟臣：尊重黨中央決定

新冠肺炎疫情延燒，國民黨主席補選3月7日舉行，候選人郝龍斌今呼籲暫緩補選。對此，另一候選人江啟臣今受訪表示，一切尊重黨中央規定辦理。

江啟臣說，之前他呼籲黨中央一定要隨時注意疫情變化，一切以防疫為最優先。疫情變化難料，有政府規定及專業意見，黨中央必須隨時注意，作為候選人，一切尊重黨中央決定來辦理。

至於傳出共機出海繞台，大陸解放軍殲11戰機曾鎖定我方F-16軍機。江啟臣表示，是否鎖定我方F-16戰機，國防部並未有明確說明，但若是確實情事，已經是挑釁。

江啟臣說，大家都正專心在防疫，北京不僅不讓台灣有機會參與WHO等國際防疫會議，還派戰機繞台、製造台海緊張，已讓台灣民眾感到厭惡，甚至覺得是否有挑釁目的，他們不樂見這樣的情事發生，疫情當下，他也提醒政府注意任何台海變化。

江啟臣說，中國大陸現在內部情勢目前不清楚，是否要轉移內部不安的焦點，我政府要謹慎評估預防。不希望防疫階段升高任何軍事動作，這無助兩岸發展與民眾期待。

此外，有關黨員激增議題，江啟臣說，人頭黨員過去以來一直在黨內選舉都會被討論，一般選舉一旦公告後，多少人具備選舉權應是固定的，不該有一邊繳費一邊增加選舉人數的情況。

他也說，若擔任主席，第一會優先檢討黨費繳交方式，及黨權合理行使時間點。過去國民黨黨籍的管理一直不清楚，未來如何釐清，在數位化時代，可用更好的方式管理。