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【重磅快評】加量不加價！政府吃定6千家可愛健保藥局

聯合報 / 主筆室
口罩購買採實名制上路十多天，全國各地健保藥局每天都大排長龍，藥師工作負荷不輕。圖／台南市藥師公會提供
口罩購買採實名制上路十多天，全國各地健保藥局每天都大排長龍，藥師工作負荷不輕。圖／台南市藥師公會提供

為了搞定口罩荒，中央流行疫情指揮中心宣布後天起，兒童七天可購買四片口罩，每家健保合作藥局每日配送的兒童口罩加倍為兩百片，每家配送的成人口罩也倍增為四百片，讓更多民眾可以買到；防疫作戰以來，每每政府一聲令下，健保藥局莫不照單全收，只是，政府的不友善讓他們的心比近日的寒流還要冷。

配送口罩片數倍增，當然可以稍解民眾的口罩之慌，但對全國六千多多家的健保特約藥局來說，不啻是一場加長型的噩夢；原本兒童口罩一百片、成人口罩兩百片，動軋一兩小時的工作量，已讓業者不堪負荷，如今口罩數量倍增，健保特約藥局也只能照單全收，雖是防疫期間大家共體時艱，但政府對健保特約藥局「加量不加價」的政策似有調整的空間，讓業者比較能無怨無悔地配合政府防疫作戰。

政府首次推口罩實名制，民眾可以到社區健保藥局購買，固然方便，但也給藥局帶來沉重的負擔，特別是少數藥局的藥師年齡大、又只有一個人服務，十二天下來紛紛大喊吃不消；台南市藥師公會就舉市內一家藥局為例，老藥師年逾七旬，代售口罩的第一天就讓他快要撐不住，時不時還要受民眾怒氣、怨氣，辛苦撐了十二天，後天起口罩數量加倍，更別提接著要上路的每周七十二瓶防疫酒精，老藥師的處境令人同情。

台南的老藥師有十九位，當然不能代表全貌，但藥局業者為配合防疫的辛勞，大家都看在眼裡，政府理應把這六千多個特約藥局視為防疫作戰團隊的一份子，他們沒拿政府半毛錢，口罩一個五元全部結繳國庫（健保申報費用扣款），如果不是他們站在第一線落實執行口罩實名制，行政院長蘇貞昌那有說大話的餘地？

然而，政府對這些無償提供勞務的健保特約藥局其實並不友善，甚至是吃定了這些業者，疫情發生之初，原本口罩的通路是超商、藥妝店，一個口罩賣八元，通路商都有相當利潤，後來改為實名制，全由健保特約藥局承接，政府等於是無償徵用業者的「勞務」，業者每天開門就得花費相當時間處理買口罩的排隊長龍，奮戰了十天，政府才令全國三百零三家衛生所加入代售行列，但健保特約藥局還是主要通路。

口罩工廠被政府徵用產能，扣掉那些沒被徵用又不能生產、販賣的小業者不說，多數業者還是有償徵用，沒有什麼損失，健保特約藥局簡直是弱勢弱到爆，政府一聲令下，他們就無償提供勞務，而且三百片不夠，再追加到六百片，也不問問業者能否承受，更沒有提供任何報酬，根據「災害應變徵調徵用徵購補償或計價辦法」 ，政府徵調相關專門職業、技術人員及所徵用物資之操作人員，依法應發給補償費，如果未定費率，政府機關應與被徵調人協議訂定。

我們的健保特約藥局業者真是可愛的一群，政府一紙公文，他們未有二話，全程配合，老百姓買不到口罩，他們站在第一線擋子彈，口罩日產量增加了，他們加倍吸收，如果說，政府這次防疫工作還做得不錯，這群健保特約藥局當記功一筆。

只是政府這段時間一方面要健保特約藥局無償奉獻，一方面又要限縮他們的業務執行範圍，包括發文讓醫院可以延長慢性病連續處方箋藥，讓健保藥局藥師賺不到藥事服務費，還有地方政府發文給醫院鼓勵戶外增設領藥得來速窗口，又把原本想改到健保藥局領藥的民眾再度吸納回醫院，政府右手拉藥局藥師一起來防疫作戰，左手又要端走他們的飯碗，能不讓人心寒嗎？

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