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多位委員遺憾 監院：司法院不當限縮監察院釋憲聲請權

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
監院批評，司法院不當限縮監察院釋憲聲請權。本報資料照片
監院批評，司法院不當限縮監察院釋憲聲請權。本報資料照片

監委高鳳仙調查陳進財遭羅織叛亂罪案，在前年通過調查報告並糾正國防部，但另向司法院聲請大法官釋憲，卻被以不符聲請要求決議不受理。多名監委日前在院會上表達遺憾，監院也決定發出新聞稿，批評司法院不當限縮監察院釋憲聲請權，將使更多人民權益遭受無可彌補的損害。

根據高鳳仙調查，警備總司令部的「一清專案」，導致陳情人陳進財74年2月28日晚間遭花蓮縣警察局以叛亂罪逮捕，移送軍事看守所羈押，後又被依戒嚴時期取締流氓辦法第6條規定做成矯正處分書，移送至警備總部職訓第三總隊矯正，77年4月29日才獲釋放。

高鳳仙表示，但該矯正處分書之「受處分人」簽名欄空白，未經陳進財或其家屬簽收，也無其他送達受處分人之證據，顯未合法送達而為無效，但警備總部依據無效之矯正處分書將陳情人移送矯正長達2年9個月餘，明顯剝奪陳情人受憲法保障的人身自由。

高鳳仙調查指出，陳進財案無法依修正前冤獄賠償法、現行刑事補償法、戒嚴時期不當叛亂暨匪諜審判案件補償條例、戒嚴時期人民受損權利回復條例等規定，請求賠償，若依國家賠償法，也已逾越請求賠償期限，無從依司法院大法官審理案件法聲請司法院大法官解釋。

監院認為，監委基於人權維護的憲法職責立案調查，發現陳情人確在戒嚴時期遭受警察機關重大的人身自由侵害，因此經監院院會2018年7月10日通過聲請大法官解釋，盼能基於憲法有權利即有救濟的法理，使陳情人人身自由侵害能獲救濟，不過，大法官去年11月卻對監院聲請為不受理的決議。

監院強調，本案無救濟之道不僅是立法及修法問題，更是人民嚴重權利受損卻無救濟之道的違憲問題，自為監院行使調查權及糾正權等職權的範疇。大法官會議卻作出不受理案件的決議，不僅不當限縮監院釋憲聲請權，且罔顧人民權利受損卻無從聲請釋憲的困境，深表遺憾，大法官應本於憲法保障民眾權益的本旨，衡酌監院歷來聲請解釋實務，不可不當限縮監院聲請範圍，才能體恤民苦、健全憲政體制。

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