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影／時力送口罩盼常戴 蘇婉拒：公眾人物不要做錯誤示範
行政院長蘇貞昌今天(18日)上午拜會國會各黨團，民眾黨立委賴香伶表示希望口罩產能提升之後，行政院能夠放寬民眾購買口罩的限制，盼從現行的一周兩片，改為一周七片，不過蘇貞昌並沒有正面回應，而時代力量立委陳椒華則送蘇貞昌一片口罩，她說蘇貞昌是帶頭的人，各式會議都應該要戴口罩，盡量自我防疫，對此蘇貞昌表示要讓有需要的人能夠買到口罩，希望公眾人物不要做錯誤的示範或引導。
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